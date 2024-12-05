Нафта трохи зміцнилася напередодні рішення ОПЕК+ щодо поставок — Finance.ua

Нафта трохи зміцнилася напередодні рішення ОПЕК+ щодо поставок Сьогодні 20:20 — Енергетика

У четвер, 5 грудня, ціни на нафту стабілізувалися в очікуванні запланованої на сьогодні зустрічі ОПЕК+. Про це пише forex.ua з посиланням на Reuters.

Вартість нафти марки Brent зросла на 6 центів (0,08%), досягнувши 72,37 долара за барель. Водночас ф’ючерси на американську нафту WTI піднялися на 7 центів (0,10%) і склали 68,61 долара за барель у порівнянні з попередньою сесією.

За інформацією джерел агенції в ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти разом із союзниками, ймовірно, продовжить поточні обмеження на видобуток нафти як мінімум на три місяці, починаючи з січня. Відповідне рішення планують обговорити під час онлайн-зустрічі, запланованої на четвер.

ОПЕК+ має намір поступово скасувати обмеження на поставки нафти до наступного року.

«Учасники ринку уважно стежать за тим, чи зосередиться ОПЕК+ на збільшенні цін шляхом збільшення скорочення видобутку, чи вирішить захистити свою частку на світовому ринку сирої нафти шляхом пом’якшення цих скорочень», — зазначив товарний аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда.

Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися більше, ніж прогнозували, що додатково сприяло підтримці цін.

forexclub За матеріалами:

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