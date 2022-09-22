Нафта дорожчає після підвищення Федрезервом ключової ставки — Finance.ua

Нафта дорожчає після підвищення Федрезервом ключової ставки Вчора 10:44 — Енергетика

Ціни на нафту відновили зростання в четвер, 22 вересня, після падіння на 1% на попередній сесії, оскільки занепокоєння з приводу обмежень постачань напередодні зими затьмарили побоювання щодо рецесії.

Про це пише Reuters

Ф’ючерси на нафту Brent виросли на 50 центів, або 0,6%, до 90,33 дол за барель до 03:19 за Гринвічем, компенсуючи свої втрати на початку азіатських торгів.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 45 центів до 83,39 долара.

Обидва контрольні показники впали майже до двотижневого мінімуму в середу після оголошення ФРС США про третє підвищення процентних ставок на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію. Це дало сигнал про те, що витрати на позики продовжуватимуть зростати цього року.

За словами аналітиків Haitong Futures, ринок очікував підвищення ставок, і оголошення ФРС не викликало особливого подиву.

Тим часом деякі китайські нафтопереробні заводи розглядають можливість збільшення обсягів виробництва в жовтні, очікуючи підвищення попиту та потенційної зміни політики Пекіна щодо експорту палива, що може збільшити попит на сиру нафту.

Але ціни на нафту залишаються під тиском продажів через збільшення запасів і погіршення економічних перспектив, зазначили аналітики Citi.

Запаси сирої нафти в США (USOILC=ECI) зросли на 1,1 млн барелів за тиждень до 16 вересня до 430,8 млн барелів, що менше, ніж прогнозували аналітики в опитуванні Reuters щодо зростання на 2,2 млн барелів.

Стрімке зростання долара також перешкоджає зростанню цін на нафту, оскільки це робить нафту дорожчою для багатьох покупців. У середу індекс долара досяг 20-річного максимуму щодо кошика інших валют.

Долар підскочив до нового максимуму за два десятиліття, а азіатські фондові біржі досягли дворічного мінімуму після того, як ФРС США різко підвищила процентні ставки США та запланувала їх підвищення далі, щоб приборкати інфляцію.

Економічна Правда За матеріалами:

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