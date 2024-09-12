Нафта дорожчає через ураган в Мексиканській затоці — Finance.ua

Нафта дорожчає через ураган в Мексиканській затоці Вчора 19:44 — Енергетика

Нафта дорожчає через ураган в Мексиканській затоці

Ціни на нафту продовжують зростати в четвер, 12 вересня, після впевненого підйому за попередню сесію на тлі призупинення значної частини видобувних потужностей у Мексиканській затоці через ураган «Франсін».

Про це повідомляє enkorr

Листопадові ф’ючерси на Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,48 (0,68%), до $71,09 за барель. У середу Brent здорожчала на $1,42 (2,1%), до $70,61 за барель, мінімуму з червня 2023 року.

Жовтневі ф’ючерси на WTI піднялися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,43 (0,64%), до $67,74 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $1,56 (2,4%), до $67,31 за барель.

Цієї ночі ураган охопив узбережжя Луїзіани. За офіційними даними, близько 39% видобувних потужностей США в Мексиканській затоці було зупинено через наближення.

Сезон ураганів у США цього року може виявитися досить інтенсивним, враховуючи спекотну літню погоду, сказав Market atch керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес. Це завжди має наслідки для нафтового ринку.

«Перший удар, як правило, припадає на виробництво нафти, оскільки компанії евакуювали штат добувних платформ у Мексиканській затоці», — зазначив експерт.

Укрінформ За матеріалами:

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