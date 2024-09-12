Нафта дорожчає через ураган в Мексиканській затоці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафта дорожчає через ураган в Мексиканській затоці

Енергетика
46
Нафта дорожчає через ураган в Мексиканській затоці
Нафта дорожчає через ураган в Мексиканській затоці
Ціни на нафту продовжують зростати в четвер, 12 вересня, після впевненого підйому за попередню сесію на тлі призупинення значної частини видобувних потужностей у Мексиканській затоці через ураган «Франсін».
Про це повідомляє enkorr.
Листопадові ф’ючерси на Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,48 (0,68%), до $71,09 за барель. У середу Brent здорожчала на $1,42 (2,1%), до $70,61 за барель, мінімуму з червня 2023 року.
Жовтневі ф’ючерси на WTI піднялися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,43 (0,64%), до $67,74 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $1,56 (2,4%), до $67,31 за барель.
Цієї ночі ураган охопив узбережжя Луїзіани. За офіційними даними, близько 39% видобувних потужностей США в Мексиканській затоці було зупинено через наближення.
Сезон ураганів у США цього року може виявитися досить інтенсивним, враховуючи спекотну літню погоду, сказав Market atch керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес. Це завжди має наслідки для нафтового ринку.
«Перший удар, як правило, припадає на виробництво нафти, оскільки компанії евакуювали штат добувних платформ у Мексиканській затоці», — зазначив експерт.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.