Надихнулися кальмарами: у Китаї винайшли шкіру з «супергеройськими» властивостями — Finance.ua

Надихнулися кальмарами: у Китаї винайшли шкіру з «супергеройськими» властивостями Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Надихнулися кальмарами: у Китаї винайшли шкіру з «супергеройськими» властивостями

Китайські дослідники розробили нову штучну шкіру, яка здатна витримувати екстремально низькі температури та одночасно проявляти антимікробні властивості. Натхненням для створення матеріалу послужила здатність кальмарів змінювати колір шкіри у відповідь на зовнішні подразники.

Деталі

Автор дослідження Веньбін Ніу розповів, що нова фотонно-іонна шкіра під назвою PIskin змінює колір. Тим часом іонний транспорт у шкірі змінюється, що дає змогу перетворювати механічні та температурні стимули на електричні сигнали.

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Щоб ще більше розширити можливості шкіри, дослідники додали гліцерил монолаурат — сполуку з потужними антимікробними властивостями. Це дає змогу PIskin вбивати практично всі бактерії та грибки, а низька точка замерзання ПЕГ-200 дає змогу шкірі переносити низькі температури без замерзання і допомагає запобігти зневодненню.

Цей матеріал у майбутньому можна застосовувати в переносних медичних пристроях, м’якій робототехніці, протезуванні та інтерфейсах людина-комп’ютер.

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