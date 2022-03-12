"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович закликав повертатися до нормального життя — Finance.ua

За його словами, надто багато людей не працює. Він підкреслив, що саме час почати знову нормальне життя: займатися спортом, відновлювати звичайні звички, звичайний спосіб життя.
«Якщо роботу та економіку не буде запущено, то загрожує нам дуже багато, починаючи від того, що скоро не буде ні в кого грошей, запас яких на місяць-два у людей максимум. Закінчуючи тим, що у нас почне розпадатися соціальна тканина суспільства, і соціальна криза почне перетворюватися на політичну. Давайте повертатися до нормального життя, включаючи нормальну роботу», — наголосив Арестович.