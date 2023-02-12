Надруковану на 3D-принтері ракету запустять у космос — Finance.ua
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Надруковану на 3D-принтері ракету запустять у космос

Технології&Авто
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Надруковану на 3D-принтері ракету запустять у космос
Надруковану на 3D-принтері ракету запустять у космос
Ракета Terran 1, надрукована на 3D-принтері американською аерокосмічною компанією Relativity Space, готується до першого запуску з космодрому на мисі Канаверал.
Про це у своєму Twitter повідомив генеральний директор техностартапу Тім Елліс.
Дебютна місія Relativity отримала назву GLHF (Good Luck, Have Fun). Вона стане ключовим випробуванням 110-футової (33-метрової) ракети Terran 1 перед тим, як та відправиться у космос з корисним навантаженням комерційного замовника.
За інформацією від розробників, ракета на 85% складається з 3D-друку — це дозволило їй стати «найбільшим 3D-друкованим об’єктом, який коли-небудь існував і намагався здійснити орбітальний політ». У майбутньому Relativity Space планує створити ще одну ракету Terran, яка вже на 95% буде виготовлена за допомогою 3D-принтера.
Дев’ять двигунів Aeon на першому ступені ракети Terran 1, а також двигун Aeon Vac на другому теж надруковані за допомогою 3D-принтера. Вони працюватимуть від зрідженого кисню та природного газу. Таку комбінацію «палива» рідко використовують при запуску ракет, оскільки жодна з них так і не досягла земної орбіти.
За матеріалами:
noworries
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