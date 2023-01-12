Надходження до банків в управління ФГВФО сягнули 4,5 млрд грн — Finance.ua

Надходження до банків в управління ФГВФО сягнули 4,5 млрд грн Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

Надходження до банків в управління ФГВФО сягнули 4,5 млрд грн

За січень-грудень 2022 року надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб склали 4,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

«Незважаючи на воєнний стан, банки під нашим управлінням продовжили у 2022 році ліквідаційні процедури та отримали надходження грошових коштів більше, ніж у попередніх 2020 та 2021 роках (4,3 млрд грн та 2,3 млрд грн, відповідно). При цьому, можливість реалізації активів банків в управлінні Фонду з’явилася тільки у другому півріччі 2022 року після відкриття реєстрів», — розповіла директор фінансовий Фонду Олена Нужненко.

Найбільший обсяг надходжень за минулий рік — від реалізації активів та погашення цінних паперів — по 1,5 млрд грн. З кореспондентських рахунків в інших банках отримано 850 млн грн, від погашення кредитів — 538 млн грн, від оренди майна — 74 млн грн.

У розрізі банків найбільше коштів отримали:

МР Банк (2 млрд грн);

Промінвестбанк (1,1 млрд грн);

Банк Січ (703 млн грн);

Аркада (398 млн грн);

Мегабанк (148,5 млн грн).

Кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків під управлінням Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, згідно зі ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Інфографіка: ФГВФО

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.