Надходження до банків в управління ФГВФО сягнули 4,5 млрд грн — Finance.ua
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Надходження до банків в управління ФГВФО сягнули 4,5 млрд грн

Фондовий ринок
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Надходження до банків в управління ФГВФО сягнули 4,5 млрд грн
Надходження до банків в управління ФГВФО сягнули 4,5 млрд грн
За січень-грудень 2022 року надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб склали 4,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
«Незважаючи на воєнний стан, банки під нашим управлінням продовжили у 2022 році ліквідаційні процедури та отримали надходження грошових коштів більше, ніж у попередніх 2020 та 2021 роках (4,3 млрд грн та 2,3 млрд грн, відповідно). При цьому, можливість реалізації активів банків в управлінні Фонду з’явилася тільки у другому півріччі 2022 року після відкриття реєстрів», — розповіла директор фінансовий Фонду Олена Нужненко.
Найбільший обсяг надходжень за минулий рік — від реалізації активів та погашення цінних паперів — по 1,5 млрд грн. З кореспондентських рахунків в інших банках отримано 850 млн грн, від погашення кредитів — 538 млн грн, від оренди майна — 74 млн грн.
У розрізі банків найбільше коштів отримали:
  • МР Банк (2 млрд грн);
  • Промінвестбанк (1,1 млрд грн);
  • Банк Січ (703 млн грн);
  • Аркада (398 млн грн);
  • Мегабанк (148,5 млн грн).
Кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків під управлінням Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, згідно зі ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Інфографіка: ФГВФО
Інфографіка: ФГВФО

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За матеріалами:
Finance.ua
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