Надання державних послуг: у Канаді заявили, що слід брати приклад з України — Finance.ua

Надання державних послуг: у Канаді заявили, що слід брати приклад з України Сьогодні 09:34 — Казна та Політика

Надання державних послуг: у Канаді заявили, що слід брати приклад з України

У Канаді заявляють про проблеми уряду з наданням послуг і кажуть про необхідність орієнтуватися у цій сфері на Україну, яка досягла «вражаючого успіху».

Про це йдеться в матеріалі канадського видання Оttawa citizen.

«Канада може і повинна зробити стрибок до того, щоб стати по-справжньому цифровим урядом. І вона може орієнтуватися на свого союзника Україну», — пише видання.

«Успіх України в цьому просторі був унікальним і вражаючим», — йдеться у публікації.

Зазначається, що успіх застосунку «Дія» прямо пов’язаний зі «сміливим вибором керівництва», яку продемонстрував уряд Зеленського, коли прийшов до влади у 2019 році. Зокрема, з нуля було створено нове Міністерство цифрової трансформації на чолі з міністром з досвідом роботи у світі програмного забезпечення та із «зухвалими намірами оцифрувати всі державні послуги».

«І — що не менш важливо — він розмістив керівників з цифрової трансформації в кожному іншому міністерстві, підзвітних Мінцифри, і забезпечив, щоб він міг залучити всі послуги цих міністерств до свого центрального проєкту. Все це дозволило Мінцифри створити єдиний, кураторський, послідовний, високоякісний досвід, який інші країни зараз переймають і прагнуть наслідувати», — пише видання.

Зазначається, що Україна запустила застосунок «держава у смартфоні» «Дія» у вересні 2019 року. Зараз вона надає понад 100 послуг українцям: це паспорт, водійські права, місце, де вони оформляють та продовжують дозволи, сплачують податки, отримують державну допомогу, доводять право на програми місцевого самоврядування, отримують повідомлення про війну — навіть голосують за те, хто має представляти Україну на Євробаченні.

А додавання процесу подання заявки на отримання дозволу на будівництво в додатку згладило поширену форму корупції.

«Менш ніж через чотири роки додаток з’явився на 70% смартфонів українців, і справедливо буде сказати, що додаток радикально змінив те, як українці взаємодіють зі своїм урядом», — наголошується в публікації.

Економічна Правда За матеріалами:

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