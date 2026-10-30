Національний банк утретє запрошує українців перевірити свої знання з фінансової грамотності

Із 30 жовтня до 06 листопада Національний банк України проведе Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності.

Ця щорічна ініціатива відбудеться вже втретє та традиційно приурочена до Всесвітнього дня заощаджень. Її мета — допомогти українцям оцінити власні фінансові знання, визначити напрями для їх удосконалення й упевненіше ухвалювати фінансові рішення.

Пройти тест можна безоплатно на освітньому сайті з фінансової грамотності «Гаразд». Тестування доступне для всіх охочих, однак запитання орієнтовані більше на аудиторію, яка має досвід користування фінансовими послугами (молодь, доросле населення, люди старшого віку).

Голова Національного банку Андрій Пишний відзначив, що за роки проведення ця ініціатива перетворилася з пілотного проєкту на сталу традицію, яка підтверджує зростання запиту на фінансові знання.

«Щороку все більше українців долучаються до тестування, і це переконливий маркер зрілості та відповідальності нашого суспільства. Ми бачимо, як фінансова культура стає свідомим вибором. Українці розуміють, що знання у сфері фінансів впливають на добробут та фінансову безпеку. Тестування передбачає не екзамен, а дає практичний інструмент для саморозвитку, за допомогою якого можна без ризиків випробувати свої знання, щоб у реальному житті почуватися більш впевнено та захищено», — зазначив Андрій Пишний.

Як проходитиме тестування цього року?

Тестування складається з 20 практичних фінансових кейсів, що охоплюють питання планування бюджету, заощаджень, користування фінансовими послугами та захисту від платіжного шахрайства. На його проходження знадобиться орієнтовно 20 хвилин.

Після завершення учасники зможуть ознайомитися зі своїми результатами та отримати добірку освітніх матеріалів для поглиблення фінансових знань.

Крім того, учасники матимуть змогу долучитися до активностей у соціальних мережах і до розіграшу подарунків від Національного банку та партнерів. Для цього потрібно поділитися результатами тестування в соціальних мережах або взяти участь у TikTok-челенджі, опублікувавши креативне відео.

Проведення Всеукраїнського тестування з фінансової грамотності є частиною реалізації Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року

Тестування започатковане Національним банком у 2024 році до 100-річчя Всесвітнього дня заощаджень. У перший рік проведення до нього долучилося близько 52 тис. учасників, а у 2025 — понад 60 тис. українців перевірили свої знання, пройшовши тест.