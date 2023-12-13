Національний банк продав іпотечне майно Білоцерківської ТЕЦ — Finance.ua

Національний банк продав іпотечне майно Білоцерківської ТЕЦ Сьогодні 17:15 — Фондовий ринок

НБУ уклав угоду про продаж переданого в іпотеку майна ПРаТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» Білоцерківській міській територіальній громаді.

Про це повідомив регулятор.

Ціна угоди

Ціна угоди сстановила 298 562 956,00 грн, 4 грудня кошти надійшли на рахунок НБУ.

Продаж важливого об'єкта енергетичної інфраструктури Білоцерківській територіальній громаді сприятиме забезпеченню його належного функціонування в інтересах містян протягом опалювального сезону, а також швидшому відновленню всіх генеруючих потужностей, зокрема і через механізми міжнародної підтримки.

Раніше до Національного банку надійшли звернення від Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міської ради Київської області з проханням продати передане в іпотеку Національному банку майно ПРаТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» громаді м. Біла Церква.

Зважаючи на суспільну важливість забезпечення тепловою енергією житлового фонду та об'єктів інфраструктури м. Біла Церква, Правління НБУ у серпні 2023 року погодило відповідне рішення.

Водночас компанія Mulready Ventures Limited, яка є одним із акціонерів ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» та яку пов’язують з Костянтином Жеваго, звернулася до Господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову, аби заблокувати продаж.

Господарський суд міста Києва 3 жовтня 2023 року частково задовольнив цю заяву та заборонив Білоцерківській міській раді та її органам вчиняти дії щодо придбання майна ТЕЦ.

Не погоджуючись з ухвалою суду про забезпечення позову, Національний банк 6 жовтня 2023 року оскаржив її в суді апеляційної інстанції.

Північний апеляційний господарський суд 21 листопада 2023 року задовольнив апеляційну скаргу Національного банку та скасував ухвалу про забезпечення позову. Отже, суд скасував обмеження щодо можливості придбання Білоцерківською міською радою нерухомого та рухомого майна Білоцерківської ТЕЦ.

Рішення щодо підписання угоди про продаж ПРаТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» територіальній громаді Білої Церкви було затверджене рішенням Правління НБУ 28 листопада 2023 року.

Відповідна угода підписана 30 листопада 2023 року, а 6 грудня 2023 року активи були передані новому власнику.

Нагадаємо, що на іпотечне майно ПРаТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» було звернено стягнення Національним банком у рахунок погашення заборгованості АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за кредитом рефінансування шляхом продажу на підставі статті 38 Закону України «Про іпотеку».

Реалізація такого права Національним банком як іпотекодержателем відбулася за чіткою процедурою та послідовністю, визначеними іпотечним договором та Законом України «Про іпотеку», що також відповідає основній меті забезпечення — задоволення вимог іпотекодержателя.

Його ціна визначена незалежним суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки».

Звіти про оцінку переданого в іпотеку майна ТЕЦ підтверджені позитивними рецензіями експертної ради саморегулівної організації оцінювачів ГО «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» та Фонду державного майна України.

Банк «Фінанси та Кредит» у 2015 році залучив рефінансування Національного банку під заставу нерухомого та рухомого майна ПРаТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Оскільки зобов’язання за кредитом банком не були виконані, Національний банк у 2016 році звернувся до суду з метою звернення стягнення на заставне майно шляхом його примусового продажу в межах процедури виконавчого провадження. Наразі судовий розгляд справи триває, однак немає рішення суду, яке набрало законної сили.

Водночас стаття 38 Закону України «Про іпотеку» дає змогу врегулювати питання погашення боргу в позасудовому порядку. Національний банк скористався цим правом, аби допомогти громаді м. Біла Церква не лише пройти опалювальний сезон, а й надалі стабільно забезпечувати місто теплом. Тож після отримання відповідних звернень від Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Київської обласної військової адміністрації та Білоцерківської міської ради Київської області Національний банк погодив продаж заставленого майна.

На сьогодні загальний обсяг залишку заборгованості банку «Фінанси та Кредит» перед Національним банком за кредитами рефінансування становить 5,9 млрд грн.

Національний банк України 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.

Процес реалізації активів компаній Костянтина Жеваго триває. Майно Білоцерківської ТЕЦ — один із перших проданих великих активів боржників.

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