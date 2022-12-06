Національні криптовалюти можуть бути створені протягом одного дня - EIB — Finance.ua

Національні криптовалюти можуть бути створені протягом одного дня - EIB Сьогодні 01:21 — Фінтех і Картки

Європейський інвестиційний банк (EIB) завершує експеримент із впровадження CBDC. Для цього було випущено облігації, що повністю відповідають правилам регулювання Люксембургу, розрахунки за якими проводилися з використанням цифрової валюти центрального банку. В рамках ініціативи Venus в обіг було введено токенізовані цінні папери на суму 100 млн євро.

Випуском облігацій займалися банки, призначені EIB. Розрахунки здійснювалися у вигляді експериментального CBDC (національної криптовалюти, що випускається зазвичай Центробанком). Усі партнери, які беруть участь у проекті, отримали можливість протестувати швидкість обміну облігацій на токени. Вони переконалися, що завдяки діджиталізації цінні папери можна переводити одержувачам в день випуску.

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Фінансовий директор Центрального банку Франції Наталі Офовр під час прес-конференції заявила, що цифрові активи можуть бути введені в експлуатацію на території Європи протягом однієї доби — безумовно, за наявності політичної волі та відповідного розробленого та схваленого законодавства.

За її словами, це було підтверджено в ході проведеного експерименту. Ініціатива Venus довела, що грамотне впровадження CBDC має велике значення для безпеки цифрових активів.

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