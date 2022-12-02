Центробанк Індонезії оголосив плани щодо впровадження CBDC — Finance.ua

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Центробанк Індонезії оголосив плани щодо впровадження CBDC

Фінтех і Картки
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Центробанк Індонезії оголосив плани щодо впровадження CBDC
Центробанк Індонезії оголосив плани щодо впровадження CBDC
Наприкінці листопада Банк Індонезії (BI) опублікував дані щодо проєкту «Гаруда». Це всенаціональна ініціатива з інтеграції CBDC у вигляді цифрової рупії. Програма продиктована стрибком попиту на віртуальну валюту в країні.
Реалізація проєкту пройде в три етапи. На першому CBDC увійде в обіг банківської сфери. Регулятор очікує, що впровадження віртуальної валюти дасть змогу спростити і здешевити транзакції між контрагентами.
У разі, якщо тест першої фази буде успішним, надалі доступ до CBDC отримають і роздрібні користувачі. Але коли саме це станеться, не відомо
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Початок проєкту затверджено на 2023 рік. Друга і третя фази протікатимуть поступово. Що цікаво, у своєму виступі очільник Центробанку Перрі Варіджо зазначив, у майбутньому на базі цифрової рупії з’являться й інші проєкти, зокрема спрямовані на колекціонування.
Однак не варто очікувати, що інтеграція CBDC пройде максимально швидко. Вариджо наголосив, це завдання підвищеної складності, під час реалізації якого регулятор має враховувати як переваги цифрової валюти, так і її ризики.
З 2018 року цей ринок постійно зростає в Індонезії. За підсумками 2022 року оборот збільшиться на 30%, до 53,144 трлн рупій ($3,38 трлн). З огляду на це Центробанк не хоче втрачати можливість узяти під контроль популярний напрямок.
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