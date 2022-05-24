Національна поліція України отримала ще 100 кросоверів Renault Duster — Finance.ua
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Національна поліція України отримала ще 100 кросоверів Renault Duster

Вчора 02:40Технології&Авто
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Національна поліція України отримала ще 100 кросоверів Renault DusterНаціональна поліція України отримала ще 100 кросоверів Renault Duster
Компанія Renault в Україні забезпечила поставку 100 кросоверів Renault Duster для різноманітних потреб Національної поліції України.
Національна поліція України вже давно використовує Renault Duster у своїх різноманітних підрозділах. Але важливо у цій новині те, що це перше постачання автомобілів в країну від початку війни.
Для потреб патрулювання частину «Дастерів» переробили відповідно до стандартів Нацполіції — нанесли плівку на кузов, обладнали спецсигналами, раціями тощо. Для інших підрозділів автомобілі залишились без позначень.
Національна поліція України отримала ще 100 кросоверів Renault Duster
Renault Duster — сучасний кросовер із потужним дизайном. З моменту дебюту в 2010 році модель Duster підкорила користувачів своєю надійністю і функціональністю. Duster приємно дивує своїми позашляховими якостями, технологічністю і комфортом. Цей міцний та комфортний кросовер є незамінним супутником в повсякденних завданнях в місті, за містом, або в подорожах.
Як повідомлялося, раніше Нацполіція неодноразово купувала спецавтомобілі на базі кросоверів Renault Duster. Зокрема, одним з останніх стало постачання компанією «Спец-Ком-Сервіс» — дилером Renault в Україні влітку минулого року 300 автомобілів за ціною 560 тис. грн за одиницю.
За матеріалами: Autoconsulting
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