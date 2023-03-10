Національна електронна біржа продаватиме арештовані АРМА активи — Finance.ua
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Національна електронна біржа продаватиме арештовані АРМА активи

Казна та Політика
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало другого оператора ринку електронної комерції для реалізації арештованих активів.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
«За результатами проведення конкурсного відбору юридичної особи, яка має право надавати послуги з організації та проведення електронних торгів арештованими активами, АРМА обрало другого реалізатора арештованих активів — ТОВ „Національна електронна біржа“ та уклало відповідний договір», — йдеться в повідомленні.
Як зазначив начальник управління менеджменту активів нацагентства Олексій Таможанський, обрана компанія працює з 2014 року та є одним із лідерів серед операторів ринку електронної комерції України. Загальна сума реалізації через електронний торговельний майданчик склала майже 7 млрд грн, що забезпечує компанії перше місце в системі Prozorro.Продажі за обсягами реалізованих активів.
В АРМА нагадали, що на початку 2023 року був укладений договір про надання послуг з організації та проведення електронних торгів арештованими активами з ТОВ «Придніпров’є 2021».
Співпраця з двома реалізаторами дозволить нацагентству розширити можливості щодо реалізації арештованих активів.
Як повідомлялося, за 2022 рік завдяки управлінню арештованими активами АРМА перерахувала державі 1,2 млрд грн. Загальна вартість активів, збереження яких забезпечило національне агентство в минулому році, становить близько 7,2 млрд грн. У січні 2023 року агентство розшукало активів більш ніж на 1,4 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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