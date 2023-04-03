Нацбанки України та Польщі продовжили угоду про валютний своп — Finance.ua

Нацбанки України та Польщі продовжили угоду про валютний своп
Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня/долар США продовжено ще на рік.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Умови договору не змінилися: максимальний обсяг операцій — 1 млрд дол. США в еквіваленті, а термін дії — один рік із можливістю пролонгації.
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Нагадаємо, що вже в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну центробанк Польщі вирішив відкрити Національному банку України доступ до 1 млрд дол. США на умовах валютного свопу.
НБУ не використовував відповідне фінансування, водночас така підтримка центробанку Польщі стала «подушкою безпеки» для фінансового сектору України.
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