Нацбанки України та Польщі продовжили угоду про валютний своп — Finance.ua

Нацбанки України та Польщі продовжили угоду про валютний своп 03.04.2023, 16:13 — Фондовий ринок

Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня/долар США продовжено ще на рік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Умови договору не змінилися: максимальний обсяг операцій — 1 млрд дол. США в еквіваленті, а термін дії — один рік із можливістю пролонгації.

Нагадаємо, що вже в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну центробанк Польщі вирішив відкрити Національному банку України доступ до 1 млрд дол. США на умовах валютного свопу.

НБУ не використовував відповідне фінансування, водночас така підтримка центробанку Польщі стала «подушкою безпеки» для фінансового сектору України.

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