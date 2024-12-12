Нацбанк застосував заходи впливу до 15 фінустанов — Finance.ua

Нацбанк застосував заходи впливу до 15 фінустанов
Національний банк України застосував до 14 фінансових компаній та 1 ломбарду заходи впливу, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.
Зазначається, що за порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до: список тут.
Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 6 січня 2025 року.
Крім цього, ТОВ «ФІНІНВЕСТ ГРУП» зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.
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