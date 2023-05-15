Нацбанк запровадив низку нових правил щодо платіжної інфраструктури — Finance.ua

Нацбанк запровадив низку нових правил щодо платіжної інфраструктури
Національний банк оновив порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об'єктів оверсайту платіжної інфраструктури відповідно до вимог Закону України У «Про платіжні послуги».
Про це повідомляє пресслужбп НБУ.
Дія цього порядку поширюється на об'єкти оверсайту платіжної інфраструктури, до яких належать:
- оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), розрахункові банки, технологічні оператори платіжних послуг, учасники платіжних систем у частині дотримання ними законодавства України, що регулює діяльність платіжних систем, надання послуг технологічними операторами платіжних послуг;
- надавачі платіжних послуг у частині використання (обслуговування) ними платіжних інструментів, платіжних схем, електронних грошей, взаємодії з іншими учасниками платіжного ринку;
- емітенти електронних грошей у частині випуску та використання електронних грошей.
Зокрема, Національний банк:
- визначив підстави та порядок пред’явлення вимог до об'єктів оверсайту щодо усунення ними порушень вимог законодавства України, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних схем, операції з платіжними інструментами, електронними грошима в частині забезпечення безперервного та надійного функціонування платіжної інфраструктури;
- установив перелік заходів впливу, які Національний банк має право застосовувати, а також загальні підстави, строки та критерії застосування заходів впливу до об'єктів оверсайту;
- визначив перелік об'єктів оверсайту, до яких можуть застосовуватися заходи впливу за порушення вимог законодавства України;
- запровадив право Національного банку продовжувати строк виконання заходу впливу під час дії воєнного стану;
- установив вимоги до документів, що подаються об'єктом оверсайту до Національного банку на виконання рішення про застосування до такого об'єкту заходу впливу;
- врегулював критерії та порядок виконання об'єктами оверсайту заходів впливу.
Перелік заходів впливу, які Національний банк має право застосовувати до об'єктів оверсайту, включає:
1) письмове застереження;
2) накладення штрафу;
3) тимчасова, до усунення порушення, заборона надання однієї або більше платіжних послуг;
4) тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади;
5) тимчасове, до усунення порушення, зупинення дії ліцензії на надання фінансових платіжних послуг (далі - ліцензія);
6) відкликання ліцензії та виключення з Реєстру платіжної інфраструктури (далі - Реєстр);
7) виключення з Реєстру.
Національний банк вперше регламентував на рівні нормативно-правового акта порядок накладення штрафів саме на юридичних осіб, що є об'єктами оверсайту. Також раніше до об'єктів оверсайту не застосовувалися заходи впливу, передбачені пунктами 4−6.
Заходи впливу можуть застосовуватися Національним банком протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
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