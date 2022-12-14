Нацбанк ввів у обіг нову срібну монету "Архістратиг Михаїл" (фото) — Finance.ua

Нацбанк ввів у обіг нову срібну монету "Архістратиг Михаїл" (фото) Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Архістратиг Михаїл».

Про це повідомила прес-служба регулятора

«Пам’ятна монета присвячена архангелу, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів та іменується як архістратиг-головнокомадуючий. Архангел Михаїл — незмінний борець із силами зла, захисник віри, покровитель воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Сьогодні його образ присутній в атрибутиці українських десантників і знову уособлює боротьбу із силами зла», — йдеться у повідомленні.

Срібна монета номіналом 10 гривень випущена тиражем 5000 штук.

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