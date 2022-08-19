Нацбанк розробив вимоги до кіберзахисту банків — Finance.ua
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Нацбанк розробив вимоги до кіберзахисту банків

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Національний банк розробив вимоги до функціонування системи кіберзахисту у банківській системі України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Крім того, Нацбанк актуалізував для банків критерії та порядок віднесення до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
Зокрема, регулятор нормував питання організації та забезпечення кіберзахисту у банківській системі України та визначив:
  • основні засади функціонування системи кіберзахисту;
  • принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку України та банками України;
  • вимоги щодо заходів щодо забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
  • вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки банків.
За матеріалами:
Економічна Правда
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