Нацбанк припинить напряму фінансувати держбюджет, щойно завершиться війна — Finance.ua
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Нацбанк припинить напряму фінансувати держбюджет, щойно завершиться війна

Вчора 19:14Казна та Політика
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Нацбанк припинить напряму фінансувати держбюджет, щойно завершиться війнаНацбанк припинить напряму фінансувати держбюджет, щойно завершиться війна
Національний банк України негайно відмовиться від практики фінансування державного бюджету за допомогою прямої купівлі військових облігацій у Міністерства фінансів, щойно завершиться війна або ризики фінансового сектору будуть зведені до мінімуму.
Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв’ю виданню The Asahi Shimbun.
«Наша позиція незмінна. Ми розуміємо, що фінансування бюджетних потреб з центрального банку є винятком лише в умовах воєнного стану. І щойно ми виграємо або ризики фінансового сектору будуть зведені до мінімуму, центральний банк негайно відмовиться від цієї практики. Ми повернемося до режиму плаваючого обмінного курсу та наших ринкових інструментів, включаючи ключову ставку, яку ми зазвичай використовуємо», — підкреслив Шевченко.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк з початку повномасштабного вторгнення купив у Міністерства фінансів військових облігацій на 100 млрд грн для фінансування видатків державного бюджету;
  • Джерелами фінансування державного бюджету за період з 24 лютого 2022 року по 3 травня є військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. Так, станом на 3 травня 2022 року загальна сума фінансування державного бюджету складає 298 404 млн грн, або 10 032 млрд доларів. Із цієї суми найбільше виділив Національний банк України — 2 393 млн доларів, або 70,000 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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