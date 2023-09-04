Нацбанк почав новий етап благодійної акції «Смілива гривня» — Finance.ua

Нацбанк почав новий етап благодійної акції «Смілива гривня» Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Нацбанк почав новий етап благодійної акції «Смілива гривня»

Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції зі збору монет на потреби Збройних сил України «Смілива гривня».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Упродовж наступних трьох місяців — з 4 вересня до 30 листопада 2023 року — по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних сил України», — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що благодійна акція «Смілива гривня» насамперед спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році. Минулого року до неї долучилися понад 2 400 колективів, із них 81% - це навчальні заклади. Здебільшого це стало можливим завдяки зусиллям педагогів, які заохочували дітей та їхніх батьків до благодійності. Тож і цьогорічний благодійний збір монет, ініційований Національним банком, сприятиме розвитку серед молоді культури благодійності, яка є складною частиною фінансової культури, а також сприятиме мобілізації коштів для підтримки Збройних Сил України.

Наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. та 50 коп. (28,3% та 9,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

Отже, з 4 вересня до 30 листопада 2023 року кожен зможе долучитися до акції: зібрати монети і принести їх до відділень банків-партнерів — АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «ПУМБ» — не лише в Києві, але майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи.

Як повідомлялось, учасники благодійної акції «Смілива гривня», ініційованої Національним банком України в серпні 2022 року, за 3 місяці зібрали монетами майже 5 млн грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.