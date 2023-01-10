Нацбанк планує стрес-тестування банків навесні - Рожкова — Finance.ua

Нацбанк планує стрес-тестування банків навесні - Рожкова Сьогодні 13:35

Нацбанк планує стрес-тестування банків навесні - Рожкова

Нацбанк проведе стрес-тестування банків уже цієї весни. Про це повідомила перша заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

Плани НБУ

«У 2023 році навесні ми плануємо провести стрес-тест, щоб зрозуміти той часовий період, який знадобиться банківській системі для відновлення», — сказала Рожкова.

Вона додала, що банківська система внаслідок війни втратить близько 30% кредитного портфеля.

Нагадаємо, на початку 2022 року Національний банк затвердив технічне завдання для проведення щорічної оцінки стійкості у 2022 році та визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування, але в результаті відклали.

У 2021 році стрес-тест проходили три десятки банків, на які припадає понад 90% активів системи. Йдеться не просто про топ-30 банків за розміром активів на початок року. До списку тестованих потрапили як найбільші гравці, так і відносно невеликі структури, які активно працюють з фізособами.

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