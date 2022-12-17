Нацбанк підрахував, скільки витрачають українці за кордоном — Finance.ua

Нацбанк підрахував, скільки витрачають українці за кордоном Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Витрати українців за кордоном у 2022 році зросли втричі, до $2 млрд на місяць.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, посилаючись на дослідження Нацбанком економічних наслідків міграції українців до Європу через російську агресію.

«Українські мігранти підтримують економіку європейських країн — такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу», — зазначив голова НБУ.

За його словами, внаслідок видатків та працевлаштування українських громадян за кордоном європейська економіка отримує позитивний фіскальний ефект та позитивний вплив у довгостроковій перспективі.

Голова НБУ зазначив, що витрати українців за кордоном забезпечуються накопиченими заощадженнями в українських банках, трудовими доходами в Україні та країнах їх перебування, а також одержаною соціальною допомогою.

Він уточнив, що розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2−2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.

«Від початку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили 10 млрд злотих (близько $2,4 млрд) податків, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги», — навів ще одну цитату із дослідження Пишний.

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