Нацбанк підрахував, скільки витрачають українці за кордоном — Finance.ua
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Нацбанк підрахував, скільки витрачають українці за кордоном

Особисті фінанси
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Витрати українців за кордоном у 2022 році зросли втричі, до $2 млрд на місяць.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, посилаючись на дослідження Нацбанком економічних наслідків міграції українців до Європу через російську агресію.
«Українські мігранти підтримують економіку європейських країн — такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу», — зазначив голова НБУ.
За його словами, внаслідок видатків та працевлаштування українських громадян за кордоном європейська економіка отримує позитивний фіскальний ефект та позитивний вплив у довгостроковій перспективі.
Голова НБУ зазначив, що витрати українців за кордоном забезпечуються накопиченими заощадженнями в українських банках, трудовими доходами в Україні та країнах їх перебування, а також одержаною соціальною допомогою.
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Він уточнив, що розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2−2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.
«Від початку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили 10 млрд злотих (близько $2,4 млрд) податків, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги», — навів ще одну цитату із дослідження Пишний.
Уряд Чехії повідомив, що зможе прийняти взимку лише «десятки тисяч» українців. Більше ця країна розмістити та забезпечити всім потрібним наших біженців не зможе.Пів мільйона або навіть 800 тисяч біженців з України можуть прибути до Польщі цієї зими, заявила підкарпатська воєвода Ева Леніарт

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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