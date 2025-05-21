Нацбанк підписав меморандум про співпрацю з Міністерством у справах ветеранів України — Finance.ua

Нацбанк підписав меморандум про співпрацю з Міністерством у справах ветеранів України Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Національний банк України та банківська система долучаються до Національного тижня безбар’єрності, що вперше проводиться в Україні з 19 до 25 травня 2025 року в межах Стратегії створення безбар’єрного простору в Україні за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Фінансовий сектор України забезпечує робочими місцями понад 200 000 українців та обслуговає більше 30 мільйонів клієнтів. Тож кожен українець або залучений до роботи у фінансовій системі, або ж є її клієнтом. Велика частина з них захищає Україну, перебуваючи в лавах ЗСУ, а понад 1 млн — мають статус ветерана війни в Україні.

«Підтримка ветеранів та ветеранок — масштабне національне завдання та основа державної доктрини України — країни героїв, яка передбачає розбудову культури вшанування героїв, ветеранів та ветеранок, а також їх ефективну, максимально комфортну і швидку реінтеграцію в суспільне та економічне життя», — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Йдеться не про разові акції, а про масштабну стратегію довгострокової підтримки, що включає розвиток нової інклюзивної культури взаємодії, заснованої на людяності, гідності, рівності, навколо якої згуртувалися і регулятор, і банки.

Що робить в напрямі безбар’єрності Національний банк України

Фінансова інклюзія є одним із пріоритетів Стратегії НБУ й Стратегії розвитку фінансового сектору України та реалізується через низку конкретних ініціатив та заходів, визначених цими документами. Підписано Меморандум між Національним банком та ЄБРР, який визначає загальнонаціональний та цілісний підхід до економічного залучення ветеранів війни та їхніх сімей, як працівників у фінансовому секторі, реальній економіці та як користувачів фінансових послуг. Вагомою складовою співпраці у межах Меморандуму стала Хартія з фінансової інклюзії і реінтеграції ветеранів України, до якої наразі приєдналися вже 38 банків. Розроблені Методичні рекомендації з правил інклюзивного надання фінансових послуг в установах України, що передбачають нульову толерантність до будь-яких форм дискримінації споживачів за соціальними, фізичними, функціональними чи іншими ознаками, забезпечення фізичної доступності приміщень та устаткування, належне дистанційне обслуговування та безперешкодні процедури під час встановлення ділових відносин і надання фінансових послуг, зокрема ветеранам та ветеранкам. Розроблені інклюзивні вимоги та встановлено обов’язок для банків та небанківських фінансових установ забезпечити фізичну та інформаційну доступність, у тому числі для ветеранів та ветеранок, щонайменше 50% від загальної кількості їхніх відділень. Фізичну доступність відділень банки та небанківські фінустанови мають забезпечити до 08 серпня 2025 року; канали дистанційного електронного обслуговування — до 08 травня 2026 року. Розроблені Рекомендації фінансовим установам-роботодавцям та інструментарій для розвитку фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів війни в Україні, що пояснюють, як фінансові установи можуть впроваджувати практики, дружні до ветеранів та ветеранок, удосконалювати інфраструктуру для поліпшення доступу людей з інвалідністю (зокрема впровадження посад відповідального в справах ветеранів на рівні компанії, гнучкі умови праці, підтримку психічного здоров’я, спеціалізовані процеси адаптації тощо). Розроблено скорингову модель оцінки фінансових установ, дружніх до ветеранів та ветеранок, що містить опис процесів, рекомендованих до імплементації, інструменти самооцінки та моніторингу для управління ветеранськими ініціативами, а також дає змогу міжнародним донорам, зокрема ЄБРР, краще визначати потреби в підтримці фінансових установ для розбудови комфортного середовища для ветеранів та ветеранок. Розроблено законопроєкт про запровадження нової банківської сутності — банку фінансової інклюзії з обмеженою банківською ліцензією, що дасть змогу вирішити питання доступу населення, у тому числі військових, ветеранів, ветеранок і представників бізнесу, до фінансових послуг у невеликих населених пунктах, деокупованих та наближених до фронту територіях (відповідний законопроєкт наразі перебуває на розгляді Верховної Ради України). Національний банк як відповідальний роботодавець розбудовує внутрішню програму підтримки ветеранів та ветеранок, яка включає пріоритетне працевлаштування, додаткову відпустку, адаптацію та психологічну підтримку, запровадження посади керівника з питань соціальних ініціатив та інклюзивних програм тощо.

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