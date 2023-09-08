НАБУ тимчасово заарештувало активи Коломойського — Finance.ua
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НАБУ тимчасово заарештувало активи Коломойського

Фондовий ринок
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Активи колишнього кінцевого бенефіціарного власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського хочуть заарештувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Активи тимчасово заарештували

«За погодженням керівника САП постановою Директора НАБУ для забезпечення можливої ​​конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні накладено арешт на активи колишнього бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк», підозрюваного у заволодінні понад 9,2 млрд гривень коштів «ПриватБанку», — йдеться у повідомленні..

Що кажуть у НАБУ

Це зумовлено необхідністю забезпечення можливої ​​конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами присвоєння коштів «ПриватБанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.
На підставі ухвали Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано. Правоохоронці скористалися ч. 9 ст. 170 КПК.

Про які саме активи йдеться

Йдеться про частки у статутному капіталі товариств, якими зазначений підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд гривень, а також на майже 1 тис. об'єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.
За матеріалами:
РБК-Україна
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