На Закарпатті знайшли нелегальний нафтопереробний завод — Finance.ua

На Закарпатті знайшли нелегальний нафтопереробний завод Вчора 18:33 — Фондовий ринок

На Закарпатті знайшли нелегальний нафтопереробний завод

На Закарпатті равоохоронці викрили схему масштабного протиправного виробництва пального для подальшої реалізації.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, на території Мукачева діяв підпільний нафтопереробний завод. За допомогою спеціального обладнання та наявної виробничої бази там організували виготовлення нафтопродуктів сумнівної якості. Надалі їх збували громадянам як на території підприємства, так і через мережу підконтрольних АЗС без сплати необхідних податків до бюджету.

Згідно з оперативними даними, до оборудки причетне керівництво столичного товариства. Навесні 2023 року воно придбало на аукціоні нафту, з якої без відповідної ліцензії здійснювалося виготовлення товарів — бензину, дизпалива та компонентів.

Водночас оперативники вивчають можливу причетність до схеми діючого депутата Закарпатської обласної ради, якого пов’язують із екснардепом, обвинуваченим у державній зраді.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили господарську документацію, чорнові записи та комп’ютерну техніку, готівку в національній й іноземних валютах еквівалентну орієнтовно 3,3 млн гривень.

Крім того, на території підприємства виявлено 600 тонн нафтопродуктів та обладнання для їх виготовлення, а також спеціальні транспортні засоби.

Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного виготовлення і збуту підакцизних товарів та ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.