На Закарпатті видобуватимуть сіль: знайдене родовище має задовольнити потреби всієї країни — Finance.ua

На Закарпатті видобуватимуть сіль: знайдене родовище має задовольнити потреби всієї країни Вчора 05:06 — Казна та Політика

На Закарпатті видобуватимуть сіль: знайдене родовище має задовольнити потреби всієї країни

На Закарпатті готуються видобувати сіль у Буштинському родовищі, яке може забезпечити потреби країни на 100%.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Соляне родовище даватиме до 150 000 тонн сировини на місяць. Після попередніх геологічних досліджень там виявили соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 м.

Зараз вже розпочалися інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників, закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

«За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі — до 450 000 тонн на сезон», — зазначив Микита.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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