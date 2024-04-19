На Закарпатті розпочнеться будівництво українсько-італійського «сухого порту» — Finance.ua

На Закарпатті розпочнеться будівництво українсько-італійського «сухого порту» Сьогодні 17:34 — Фондовий ринок

В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.

Таке рішення було ухвалено за підсумками зустрічі 10 квітня представників NSV Group з міністром бізнесу Італії Адольфо Урсо, на якій обговорювалися деталі створення українсько-італійського інноваційного логістичного центру, передає АПК-Інформ

Зазначається, що будівельні роботи заплановано розпочати в червні 2024 року.

Також представники NSV Group та Адольфо Урсо вирішили подати заявку від NSV Group за підтримки FS Group (Італійські залізниці) відповідно до закону про «інвест-нянь». Крім того, було погоджено визначити стратегію щодо залучення італійського бізнесу до розбудови індустріального парку. У перспективі - створення італійського селища поряд з Horonda Platform.

«Ми задоволені результатами зустрічі. Упевнені, що спільні зусилля українських та італійських партнерів сприятимуть створенню інноваційного логістичного центру, який стане не лише символом співпраці двох країн, а й важливим фактором розвитку обох економік. Віримо, що зможемо залучити ще більше італійських бізнесменів до участі у створенні індустріального парку. Ми з нетерпінням чекаємо на початок будівництва й пишаємося тим, що зможемо зробити свій внесок у розвиток логістичної сфери України, а значить — у відновлення країни після перемоги», — додав керівний партнер NSV Group Микола Шаповалов.

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