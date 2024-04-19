На Закарпатті розпочнеться будівництво українсько-італійського «сухого порту» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Закарпатті розпочнеться будівництво українсько-італійського «сухого порту»

Фондовий ринок
62
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
Таке рішення було ухвалено за підсумками зустрічі 10 квітня представників NSV Group з міністром бізнесу Італії Адольфо Урсо, на якій обговорювалися деталі створення українсько-італійського інноваційного логістичного центру, передає АПК-Інформ.
Зазначається, що будівельні роботи заплановано розпочати в червні 2024 року.
Також представники NSV Group та Адольфо Урсо вирішили подати заявку від NSV Group за підтримки FS Group (Італійські залізниці) відповідно до закону про «інвест-нянь». Крім того, було погоджено визначити стратегію щодо залучення італійського бізнесу до розбудови індустріального парку. У перспективі - створення італійського селища поряд з Horonda Platform.
«Ми задоволені результатами зустрічі. Упевнені, що спільні зусилля українських та італійських партнерів сприятимуть створенню інноваційного логістичного центру, який стане не лише символом співпраці двох країн, а й важливим фактором розвитку обох економік. Віримо, що зможемо залучити ще більше італійських бізнесменів до участі у створенні індустріального парку. Ми з нетерпінням чекаємо на початок будівництва й пишаємося тим, що зможемо зробити свій внесок у розвиток логістичної сфери України, а значить — у відновлення країни після перемоги», — додав керівний партнер NSV Group Микола Шаповалов.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.