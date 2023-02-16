На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото) — Finance.ua
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На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото)

Технології&Авто
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На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото)
На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото)
На європейському ринку з’явився бюджетний електромобіль Elaris Pio. Мініатюрне міське авто є дешевою альтернативою Smart. Про новинку розповіло видання Bild.
Новий Elaris Pio (раніше модель називалася Zhidou D2) — дітище китайської компанії Jiangsu Jintan Changdanghu. Нещодавно вона допомогла німецькій мережі супермаркетів Lidl створити їхній власний електрокар. Саме в Німеччині дебютував і Pio.
Електрокар Elaris Pio — компактний тридверний хетчбек завдовжки лише 2810 мм. У нього простий дизайн із великим кутом нахилу лобового скла, краплеподібними фарами та широкою решіткою радіатора.
На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото)
Салон є двомісним, а також отримав цифрову панель приладів і 8,3-дюймовий тачскрин. Комплектація Elaris Pio включає кондиціонер, камеру заднього виду й ABS.
Китайський електрокар оснащений 49-сильним мотором і батареєю ємністю 27 кВтг. Він розганяється до 105 км/год, а запас ходу становить 255 км.
Ціна Elaris Pio в Європі стартує з 15 469 євро. Однак у Німеччині, наприклад, авто не продають, а здають у лізинг на 2 роки. Передплата становить 4500 євро, але її повністю компенсує держава субсидією на електромобілі.
На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото)
Тобто за лізинг потрібно вносити лише щомісячний платіж — 29 євро для юридичних осіб і 78 євро для фізичних. За два роки вийде 696 і 1872 євро відповідно. Єдина умова — пробіг не повинен перевищувати 10 000 км на рік, інакше доведеться доплачувати.
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За матеріалами:
Фокус
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