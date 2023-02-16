На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото) — Finance.ua

На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото) Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

На європейському ринку з'явився бюджетний електромобіль за ціною від 700 євро (фото)

На європейському ринку з’явився бюджетний електромобіль Elaris Pio. Мініатюрне міське авто є дешевою альтернативою Smart. Про новинку розповіло видання Bild.

Новий Elaris Pio (раніше модель називалася Zhidou D2) — дітище китайської компанії Jiangsu Jintan Changdanghu. Нещодавно вона допомогла німецькій мережі супермаркетів Lidl створити їхній власний електрокар. Саме в Німеччині дебютував і Pio.

Електрокар Elaris Pio — компактний тридверний хетчбек завдовжки лише 2810 мм. У нього простий дизайн із великим кутом нахилу лобового скла, краплеподібними фарами та широкою решіткою радіатора.

Салон є двомісним, а також отримав цифрову панель приладів і 8,3-дюймовий тачскрин. Комплектація Elaris Pio включає кондиціонер, камеру заднього виду й ABS.

Китайський електрокар оснащений 49-сильним мотором і батареєю ємністю 27 кВтг. Він розганяється до 105 км/год, а запас ходу становить 255 км.

Ціна Elaris Pio в Європі стартує з 15 469 євро. Однак у Німеччині, наприклад, авто не продають, а здають у лізинг на 2 роки. Передплата становить 4500 євро, але її повністю компенсує держава субсидією на електромобілі.

Тобто за лізинг потрібно вносити лише щомісячний платіж — 29 євро для юридичних осіб і 78 євро для фізичних. За два роки вийде 696 і 1872 євро відповідно. Єдина умова — пробіг не повинен перевищувати 10 000 км на рік, інакше доведеться доплачувати.

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