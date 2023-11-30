На виїзд з України очікують понад 200 авто, 42 автобуси та 2354 вантажівки: де найбільші скупчення — Finance.ua

На виїзд з України очікують понад 200 авто, 42 автобуси та 2354 вантажівки: де найбільші скупчення Вчора 10:43 — Казна та Політика

Вранці 30 листопада перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України зафіксовано черги із автівок, автобусів, а також вантажівок, зареєстрованих в е-черзі.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП «Устилуг» на виїзд очікують 7 автобусів (електронна черга), в «Угриневі» — 2 автобуси. У «Раві-Руській» в чергах скупчилися 80 легкових автомобілів, у «Грушеві» — 30 автівок. Крім того, у «Краковці» стоять 80 авто та 10 автобусів (електронна черга), а в «Шегинях» — 5 автобусів (електронна черга). Тоді як в «Нижанковичах» — 2354 вантажівки, зареєстовані в е-черзі, а в «Ягодині» — 5 автобусів в е-черзі.

На кордоні зі Словаччиною в «Малих Селменцях» та «Малому Березному» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» стоять 5 автобусів (електронна черга).

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у трьох пунктах пропуску. У «Тисі» на виїзд чекають 5 автобусів (електронна черга), у «Лужанці» — 5 легковиків. Крім того, перед ПП «Вилок» зафіксовано 15 машин.

На кордоні з Румунією у пункті пропуску «Порубне» стоять 3 автобуси в е-черзі.

Водночас у пунктах пропуску на молдовському напряму черг немає узагалі.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Станом на вечір 7 листопада вони повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

23 листопада поляки розширили блокаду кордону на пункт пропуску «Медика-Шегині». Відтак можливе ускладнення руху на виїзд та в'їзд.

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