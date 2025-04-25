На всіх українських АЕС мали місце коливання потужностей — МАГАТЕ — Finance.ua
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На всіх українських АЕС мали місце коливання потужностей — МАГАТЕ

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На всіх українських АЕС мали місце коливання потужностей — МАГАТЕ
На всіх українських АЕС мали місце коливання потужностей — МАГАТЕ
На всіх трьох атомних українських електростанціях, що працюються на підконтрольній території України, було зафіксувано коливання потужностей. Це пов’язано з російськими обстрілами.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
Уточнюється, що на деяких енергоблоках на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС зафіксували перепади потужностей.
Так, на Хмельницькій АЕС один реактор був в режимі очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, а виробництво електроенергії другого блоку було скорочено на прохання оператора мережі на 36 годин.
На Рівненській АЕС другий блок перевели в режим очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, виробництво третього блоку було також скорочено на прохання оператора мережі.
Коливання потужності мало місце й на Південноукраїнській АЕС — за 2 кілометри від майданчика 17 квітня виявили сім безпілотників.
За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, спеціалісти агенства, які наразі працюються на окупованій Запорізькій АЕС, 24 квітня були змушені залишитися вдома, оскільки біля головної адмінбудівлі була гучна стрілянина.
Повідомлялось, що Україна та Штати мають спільний інтерес у поверненні Запорізької АЕС під контроль Києва з перспективою подальшого використання її потужностей для реалізації спільних енергетичних проєктів у межах післявоєнного відновлення країни.
За матеріалами:
zn.ua
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