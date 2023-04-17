На Вінниччині виготовляють тротуарну плитку з відсортованого сміття — Finance.ua

На Вінниччині виготовляють тротуарну плитку з відсортованого сміття Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

Сортування й подальше перероблення відходів давно стали правилами в розвиненому світі. На жаль, для багатьох українських громад це працює тільки в теорії. Усі розуміємо: якщо скляні пляшки, бляшанки або пластикову тару не відправляти на звалища просто неба, а використовувати повторно, будемо менше витрачати невідновлюваних ресурсів.

Проте переробленню підлягають далеко не всі матеріали. Наприклад, поліетиленова плівка є одним з найнебезпечніших видів відходів. З червня 2021 року діє Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» , але їх кількість у вжитку залишається великою.

В Іллінецькій громаді на Вінниччині навчилися сортувати сміття та придумали, як отримати користь зі вживаної плівки.

«Сортування повинне мати закритий цикл — з відсортованим сміттям потрібно щось робити. Саме тому міський голова ініціював встановлення лінії з виробництва тротуарної плитки з використанням плівки, яку відсортували. На той час були певні труднощі з її збутом. Брудну ніхто не хотів купувати. А обсяги мали великі. Таким чином у нас з’явилася лінія з виробництва полімерпіщаної продукції. Так з піску та поліетиленової плівки ми почали робити тротуарну плитку», — розповідає директор місцевого комунального підприємства «Добробут» Денис Гетьман.

Зібрану плівку транспортують в окремий цех, де за допомогою спеціального апарату «варять» і доводять до стану гранул. Другий компонент полімерпіщаної плитки — пісок. Його видобувають у місцевому кар’єрі, сушать. Потім об’єднують їх у суміш: 30 % плівки, 70 % піску. Ця суміш надходить у спеціальну машину, що нагріває її до 180 градусів і перетворює на гарячу масу. Вона порціями закладається у прес, який перетворює її на готові плити. Якщо в процесі виробництва додати до суміші барвники, плитку можна зробити будь-якого кольору.

Багато сміття

За словами Дениса Гетьмана, в 2016 році, коли було створено об’єднану громаду, проблема поводження з твердими побутовими відходами стояла досить гостро.

«На той час мали значні проблеми з полігоном твердих побутових відходів. На ньому було накопичено багато сміття, адже функціонував він з 1980-х років. Крім того, були дуже засмічені посадки, яри. Міська влада вирішила привести до ладу полігон. На першому етапі найняли близько 30 одиниць техніки, яка звезла все сміття зі стихійних звалищ на полігон. Усе сміття згорнули на компактну територію, а на звільненій висадили яблуневий сад», — каже Денис Гетьман.

На території громади поставили контейнери для роздільного збирання сміття. Хотіли відділити окремо пластикові пляшки та поліетиленову плівку. Управлінець каже, що спочатку це було проблематично.

«Дехто продовжував скидати все сміття разом. Але з часом привчилися, що пластик та плівку потрібно викидати в окремий контейнер. Останні чотири-п’ять років жителі нашої громади звикли до цього. Це вирішило також певні логістичні питання. Пластик має великий об’єм і займає багато місця у звичайному контейнері, з якого сміття треба вивозити частіше, бо наповнюється він швидше», — додає директор.

На сьогодні в громаді встановлено 250 контейнерів для збирання твердих побутових відходів і 75 — для пластику. Вони є в усіх населених пунктах, біля всіх освітніх закладів. До правильного поводження з відходами привчають дітей.

Соціальна інформаційна платформа За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.