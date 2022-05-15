На відновлення пошкоджених окупантами лікарень потрібно 32 млрд гривень, - МОЗ — Finance.ua
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На відновлення пошкоджених окупантами лікарень потрібно 32 млрд гривень, - МОЗ

Вчора 05:11Казна та Політика
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З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 600 медичних закладів. Для їх відновлення потрібно 32 млрд гривень.
Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.
«Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйнований повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані і не працюють. Тому зараз за попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд гривень», — заявив Ляшко.
За його словами, МОЗ почне стратегічно відновлювати медзаклади, зважаючи на потреби регіону та населення. Наразі відомство завершило «експертний і політичний рівень обговорень» щодо ситуації у Київській області. Тепер ведуться обговорення щодо відновлення медзакладів Сумської та Чернігівської областей.
«Зараз вони відпрацюють у себе на рівні головних лікарів лікарень по областях, і після цього МОЗ візьме участь у дискусії на політичному рівні. Ми повинні розуміти, яку техніку постачати, щоб лікарні відновилися і ми мали доступ до медичної допомоги, так, як це передбачають вимоги ЄС», — пояснив він.
За матеріалами: РБК-Україна
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