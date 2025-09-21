0 800 307 555
На український ринок повертається Opel Frontera: вартість авто (фото)

На український ринок повертається Opel Frontera: вартість авто (фото)
На український ринок повертається Opel Frontera: вартість авто (фото), Фото: Opel
Opel Frontera повернули у новому форматі — тепер це не рамний позашляховик, а компактний сімейний кросовер.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Opel в Україні.
Кросовер Opel Frontera 2025 — 4,38-метрова модель із високим капотом та рельєфними боковинами.
Фото: Opel
Фото: Opel
У неї просторий салон та великий (460−1600 л) багажник. Opel Frontera дебютував у п’ятимісному виконанні, проте існує і семимісний варіант.
Новий Opel Frontera на перших порах буде доступний в Україні тільки у гібридному виконанні на 136 к. с. із 1,2-літровим турбомотором та 48-вольтною «м'якою» установкою.
Фото: Opel
Фото: Opel
Із 6-ступіначастим автоматом розгін до 100 км/год займає 8,3 с, а максимальна швидкість становить 198 км/год. Середня витрата пального — 5,3 л/100 км.
Базовий кросовер Opel Frontera в Україні коштує від 1 017 000 гривень.
Фото: Opel
Фото: Opel
Комплектація включає діодні фари, цифровий щиток приладів, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, парктронік, мультимедіа з 10,25-дюймовим екраном, контроль втоми водія, підігрів сидінь і керма.
Варіант GS за 1 069 000 гривень додає двоколірне забарвлення, 17-дюймові диски та систему контролю «сліпих» зон.
