На український ринок допущені боргові цінні папери США та Німеччини — Finance.ua

На український ринок допущені боргові цінні папери США та Німеччини Сьогодні 11:28 — Фондовий ринок

На український ринок допущені боргові цінні папери США та Німеччини

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за власною ініціативою надала допуску 50 випускам боргових цінних паперів, емітентами яких є іноземні держави.

Йдеться про допуск до українського ринку 42 цінних паперів США та 8 цінних паперів Німеччини, зазначив регулятор.

Інформацію про боргові цінні папери, емітентами яких є зазначені вище іноземні держави, комісія отримала від ПАТ «Національний депозитарій України».

Процедура допуску здійснюється згідно з нормами Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (рішення від 21.01.2021 року № 34).

Інформацію про боргові цінні папери іноземних держав, які можуть бути допущені НКЦПФР до обігу в Україні, та відносно яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів, комісія отримує від НДУ.

Регулятор працює над розширенням можливостей інвестування в іноземні фінансові інструменти та створенням вітчизняних інструментів.

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