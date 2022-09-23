На українському ринку зростає попит та ціни на яблука - експерти — Finance.ua

На українському ринку зростає попит та ціни на яблука - експерти Вчора 06:09 — Аграрний ринок

Скорочення пропозиції сезонних фруктів на українському ринку провокує зростання відпускних цін та збільшення попиту на яблука.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit , ще однією причиною подорожчання даних фруктів стало те, що на цей час у продаж надходить яблуко пізніх сортів, яке має кращі якісні характеристики, ніж літнє яблуко. Крім того, підтримку цінового зростання надає дощова погода, через яку в садах було припинено збирання яблук.

За підрахунками експертів, на цей час українські садівники відвантажують яблука по 8-12 грн/кг, що в середньому на 25% дорожче ніж тижнем раніше. При цьому, за словами самих виробників, підвищений попит мають яблука сортів «Гала» і «Голден». Так, на ці фрукти відпускні ціни дорівнюють 10-14 грн/кг.

Зазначається, що попри подорожчання зараз відпускні ціни на яблука в Україні фактично відповідають ціновому рівню минулого року. При цьому, ключові гравці ринку впевнені, що цього сезону не варто очікувати низьких цін на яблука. Оскільки знизився валовий збір даних фруктів у країні, а також пропозиція якісного яблука є обмеженою.

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УНІАН За матеріалами:

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