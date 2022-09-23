На українському ринку зростає попит та ціни на яблука - експерти — Finance.ua

На українському ринку зростає попит та ціни на яблука - експерти
Скорочення пропозиції сезонних фруктів на українському ринку провокує зростання відпускних цін та збільшення попиту на яблука.
Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, ще однією причиною подорожчання даних фруктів стало те, що на цей час у продаж надходить яблуко пізніх сортів, яке має кращі якісні характеристики, ніж літнє яблуко. Крім того, підтримку цінового зростання надає дощова погода, через яку в садах було припинено збирання яблук.
За підрахунками експертів, на цей час українські садівники відвантажують яблука по 8-12 грн/кг, що в середньому на 25% дорожче ніж тижнем раніше. При цьому, за словами самих виробників, підвищений попит мають яблука сортів «Гала» і «Голден». Так, на ці фрукти відпускні ціни дорівнюють 10-14 грн/кг.
Зазначається, що попри подорожчання зараз відпускні ціни на яблука в Україні фактично відповідають ціновому рівню минулого року. При цьому, ключові гравці ринку впевнені, що цього сезону не варто очікувати низьких цін на яблука. Оскільки знизився валовий збір даних фруктів у країні, а також пропозиція якісного яблука є обмеженою.
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