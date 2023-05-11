На українськом ринку змінились ціни на молочку: що здорожчало найбільше — Finance.ua

На українськом ринку змінились ціни на молочку: що здорожчало найбільше Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

На українськом ринку змінились ціни на молочку: що здорожчало найбільше

На українському ринку серед молочної продукції за рік найбільше зросли ціни на сири. Про це свідчать результати моніторингу цін на молочну продукцію, який було проведено експертами Асоціації виробників молока (АВМ).

Зазначається, що станом на 1 травня сири в українських торгівельних мережах в середньому коштують 628,82 грн/ кг і подорожчали на 8,95 грн порівняно до квітня і майже на 195,75 грн порівняно до травня минулого року.

Разом з тим ціна на ультрапастеризоване питне молоко станом на початок місяця склала 46,13 грн/кг, що на 70 коп. (+1,5%) більше, ніж в квітні. Порівняно з минулим роком ціна на молоко тривалого зберігання виросла на 7,35 грн (+16%).

При цьому в супермаркетах подешевшало молоко жирністю 2,5%. Ціна на продукт склала 39,12 грн/кг, що на 36 коп. (-0,9%) менше, ніж в квітні, але на 5,5 грн більше, ніж рік тому.

Водночас ціна на вершки стерилізовані залишилась незмінною на рівні 144,45 грн/кг порівняно з квітнем, однак виросла на 34,57 грн (+23,9%) до минулорічного періоду.

Також здорожчав йогурт питний, він коштує 82,32 грн/кг, що на 2,39 грн (+2,9%) більше, ніж в квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн (+12,4%). «Вершкове масло коштує 386,88 грн/кг і подорожчало на 12,01 грн (+3,1%) з моменту проведення квітневого моніторингу цін. Товар виріс в ціні на 43,94 грн (+11,4%) порівняно з травнем 2022 року. Спред подорожчав на 11,09 грн (+5,5%) за останній місяць. Станом на 1 травня він коштував 201,14 грн/кг. За рік ціна на товар виросла на 62,98 грн (+31,3%)», — підрахували в АВМ.

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УНІАН За матеріалами:

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