На Тернопільщині вперше в Україні використають інноваційну технологію ремонту мостів — Finance.ua
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На Тернопільщині вперше в Україні використають інноваційну технологію ремонту мостів

Казна та Політика
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На Тернопільщині вперше в Україні використають інноваційну технологію ремонту мостів
На Тернопільщині вперше в Україні використають інноваційну технологію ремонту мостів
Мостовий перехід через річку Серет у Тернополі відновлять з випробовуванням новітньої американської технології — використанням неметалевої склопластикової арматури.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
«Вперше в Україні тернопільські мостобудівники застосували американську технологію із використанням композитної неметалевої склопластикової арматури», — розповів Надал.
За його словами, данна технологія дозволяє суттєво зменшити вартість ремонту, а саму конструкцію мосту — зробити легшою та вдвічі міцнішою.
Технологічну документацію на виконання ремонтних робіт розробляли вже в Україні — фахівці кафедри аеропортів Національного транспортного університету.
Склопластикова арматура виготовлена на основі скловолокна з напиленням піску. Застосовується при високих навантаженнях і є найнадійнішим видом композитної арматури в світі. Така арматура в 2 рази міцніше на розрив, не іржавіє, в 9 разів легша від металевої арматури.
Використовують її в основному в фундаментах з підвищеними навантаженнями, при армуванні доріг, мостів, промислових підлог. Вона ефективніша та менш затратна, ніж традиційна сталева арматура, бо заміняє метал більш тонким діаметром.
Нині її успішно використовують у США, деяких країнах ЄС, Арабських Еміратах, Японії, Саудівській Аравії, зокрема, для будівництва мостів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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