На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва — Finance.ua

На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва
Завершено ремонт найкоротшого шляху до Києва на Тернопільщині.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області у соціальних мережах.
Під час ремонту було усунуто дефекти дорожнього покриття на найпроблемніших ділянках.
«На попередньо підготовлених відрізках дороги було викладено суцільний шар гарячого асфальтобетону. Також продовжується ямковий ремонт дороги Р-43 струменевим методом. За допомогою спеціалізованих машин типу мадпатчер виправляються невеликі ямки», — зазначено у повідомленні.
Також в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області повідомили, що в даний час проводиться ремонт інших доріг на Тернопільщині, зокрема, Н-02 «Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка», Т-09−03 «Галич-Підгайці-Сатанів» та Т-20−06 «Городище-Зарваниця-Бучач».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною