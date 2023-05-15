На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва — Finance.ua
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На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва

Казна та Політика
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На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва
На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва
Завершено ремонт найкоротшого шляху до Києва на Тернопільщині.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області у соціальних мережах.
Під час ремонту було усунуто дефекти дорожнього покриття на найпроблемніших ділянках.
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«На попередньо підготовлених відрізках дороги було викладено суцільний шар гарячого асфальтобетону. Також продовжується ямковий ремонт дороги Р-43 струменевим методом. За допомогою спеціалізованих машин типу мадпатчер виправляються невеликі ямки», — зазначено у повідомленні.
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Також в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області повідомили, що в даний час проводиться ремонт інших доріг на Тернопільщині, зокрема, Н-02 «Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка», Т-09−03 «Галич-Підгайці-Сатанів» та Т-20−06 «Городище-Зарваниця-Бучач».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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