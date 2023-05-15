На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва — Finance.ua

На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва 15.05.2023, 01:24 — Казна та Політика

На Тернопільщині відремонтували найкоротшу дорогу до Києва

Завершено ремонт найкоротшого шляху до Києва на Тернопільщині.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області у соціальних мережах.

Під час ремонту було усунуто дефекти дорожнього покриття на найпроблемніших ділянках.

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«На попередньо підготовлених відрізках дороги було викладено суцільний шар гарячого асфальтобетону. Також продовжується ямковий ремонт дороги Р-43 струменевим методом. За допомогою спеціалізованих машин типу мадпатчер виправляються невеликі ямки», — зазначено у повідомленні.

Також в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області повідомили, що в даний час проводиться ремонт інших доріг на Тернопільщині, зокрема, Н-02 «Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка», Т-09−03 «Галич-Підгайці-Сатанів» та Т-20−06 «Городище-Зарваниця-Бучач».

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