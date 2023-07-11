На словацько-українському кордоні запрацював новий пункт перевантаження агропродукції — Finance.ua
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На словацько-українському кордоні запрацював новий пункт перевантаження агропродукції

Казна та Політика
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На словацько-українському кордоні запрацював новий пункт перевантаження агропродукції
На словацько-українському кордоні запрацював новий пункт перевантаження агропродукції
Словацька залізнична компанія EP Cargo пропонує новий пункт перевантаження зерна на кордоні з Україною. Для цього буде використано під'їзну колію Воянської електростанції.
Про це пише Rail.insider.
Материнська компанія EP Cargo — EPH — є мажоритарним акціонером словацького виробника електроенергії Slovenské elektrárne. Серед іншого їй належить теплоелектростанція у Воянах (Кошицький край, Словаччина).
Тривалий час підприємство використовувало для роботи вугілля з Донбасу в Україні. Його транспортували безпосередньо ширококолійною залізницею, яка пролягає територією Словаччини до міста Кошице, проходячи через Вояни.
Тепер завдяки залізничній колії, побудованій для набагато більшої потужності, ніж задіяно сьогодні, EP Cargo пропонує послуги перевантаження агропродукції з України.
«Вантажі у вагонах колії 1520 мм з України тепер можна транспортувати до Воян і безпосередньо перевантажувати у вагони колії 1435 мм для подальшого відправлення до польських, німецьких або адріатичних портів», — наголошується у дописі.
За матеріалами:
agroreview.com
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