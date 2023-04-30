На що варто звернути увагу, купуючи квартиру на вторинному ринку — Finance.ua

На що варто звернути увагу, купуючи квартиру на вторинному ринку Сьогодні 10:27 — Нерухомість

На що варто звернути увагу, купуючи квартиру на вторинному ринку

Перед купівлею житла на вторинному ринку варто побувати у квартирі декілька разів, бажано вдень і ввечері. Також треба звернути увагу на специфіку й інфраструктуру мікрорайону, оглянути стан прибудинкової території, будинку, під’їзду. У самій квартирі ретельно оглядати все: підлоги, стіни, стелі, труби, сантехнічні прилади, лічильники. Важливо також перевірити документи на нерухомість.

Про це пише OLX.

Коли краще оглядати житло

Чимало покупців цей нюанс недооцінюють, проте є суттєва різниця в тому, у який час доби оглядати квартиру. В ідеалі огляд такої нерухомості варто робити які мінімум двічі — зранку і ввечері. Вдень вдасться краще роздивитися зовнішній вигляд нерухомості, легше розпізнати дефекти ремонту чи комунікаційних систем. А також зрозуміти, з яких боків і наскільки інтенсивно помешкання освітлюється сонцем.

Вечірній візит потрібен для того, щоби подивитися, як працює освітлення у квартирі й під’їзді, оцінити рівень вуличного шуму вдень і ввечері, наявність паркувальних місць під будинком, атмосферу в мікрорайоні.

Як візуально оцінити будинок та місцевість?

Правильний вибір квартири на вторинному ринку розпочинається з візуального огляду місцевості й самої будівлі. На цьому етапі звертаємо увагу на такі нюанси.

Розташування

Перевірка нерухомості перед купівлею розпочинається з аналізу специфіки місцевості. Тут варто звертати увагу на:

безпечність району;

зручність транспортної розв’язки;

розвиненість інфраструктури (наявність дитсадка, школи, аптек, медцентрів, магазинів, розважальних закладів, парків тощо);

якість екології.

Огляд прибудинкової території

На цьому етапі доцільно звернути увагу на такі моменти:

наявність паркомісць;

чистота й охайність двору;

наявність дитячого та/чи спортивного майданчика (для кого це актуально).

Огляд дому та під’їзду

Щоб купівля квартири на вторинному ринку згодом не розчарувала, на етапі ознайомчого огляду важливо прискіпливо оцінити стан усієї будівлі:

уточнити вік будинку;

оцінити стан фундаменту і стін на наявність вологи, моху, тріщин чи інших пошкоджень;

оглянути вікна й покрівлю — вони мають бути не ушкоджені;

уважно обдивитися стан кутів, швів, балконів на предмет пошкоджень, вологих плям.

Також варто уважно оглянути стан під’їзду — наскільки він чистий, освітлений, сухий, чи зроблено ремонт, чи закриваються двері. Оглядаючи будинок, не забудьте перевірити зовнішній стан, розміри й працездатність ліфта.

Огляд квартири

Під час огляду квартири на вторинному ринку рієлтори радять звертати увагу на такі моменти:

Особливості зовнішнього оздоблення.

Попри те, потрібна вам квартира з готовим ремонтом чи ви плануєте переробляти її оздоблення, перед купівлею потрібно ретельно оглянути стіни та стелі в помешканні. Їхній стан може вказувати на наявність вологості чи грибка, проблеми з фундаментом чи перекриттям. На стінах і стелях не має бути тріщин, цвілі чи слідів затікання. Шпалери не мають відходити від стін.

Якщо плануєте придбати квартиру на останньому поверсі, доцільно піднятися на горище чи дах і оглянути стан перекриття.

Також зверніть увагу на стан підлоги — які матеріали використані для її оздоблення, наскільки якісно виконана кладка, чи потребує заміни.

Огляд сантехніки.

Треба оглянути зовнішній вигляд сантехнічних приладів, перевірити їхню працездатність. Перед купівлею квартири переконайтесь, що вода легко вмикається і вимикається в усіх кранах і душі, тиск водоподання достатній, крани не протікають, вода ніде не капає. Далі — впевнитися, що унітаз правильно працює, немає протікань чи запаху каналізації. Під час огляду санвузла звернути увагу на наявність і справність вентиляції. Якщо вона погано працює — не уникнути плісняви у ванній. Якщо у квартирі є бойлер, варто перевірити і його.

Комплексна перевірка квартири перед купівлею передбачає й огляд водяних і каналізаційних труб. Необхідно уважно оглянути їхній стан. Особливу увагу звернути на місця з’єднань і ділянки у важкодоступних місцях, приховані від огляду. Варто поцікавитися, з якого матеріалу виготовлено труби, як давно їх міняли, де розташований каналізаційний вузол, чи була його заміна.

Наявність лічильників.

Щоб уникнути проблем у майбутньому, звернути увагу на наявність і працездатність лічильників електроенергії, газу, води. Правильне рішення — попросити в продавця помешкання копію останнього рахунку за споживання ресурсів і упевнитися, що показники лічильників відповідають тим, що вказані в рахунках.

А в ідеалі огляд нерухомості варто виконувати з вузькопрофільними спеціалістами — будівельником, сантехніком, електриком.

Які питання ставити під час купівлі квартири?

Під час огляду квартири перед купівлею варто не лише оглядати об’єкт, а й поспілкуватися з продавцем. Правильні запитання дадуть змогу більше дізнатися щодо нерухомості. Зокрема, у продавця варто поцікавитися:

коли востаннє робився ремонт, які матеріали використовувалися;

в якому році та з яких матеріалів побудовано будинок, коли востаннє ремонтували фасад, дах;

коли виконували заміну вікон, дверей, електропроводки, газових і водоканалізаційних труб;

чи є схеми розміщення проводки, труб;

з яких матеріалів електропроводка — алюмінієва чи мідна (перша менш довговічна, схильна до перегрівань);

якщо підлога вкрита плиткою — що це за виробник, якщо ламінатом — який клас;

який контингент проживає в будинку, які відносини із сусідами, чи бували протікання води від сусідів;

чи є місце для паркування, гараж;

якщо продається мебльована квартира, уточнити, що саме залишається, а що господар планує забрати, якщо в помешканні залишається техніка, меблі, уточнити, чи ще діє на неї гарантія.

Важливо перевірити й документи на квартиру: право власності, хто в ній прописаний, чи не перебуває нерухомість у заставі. Якщо продавцеві нічого приховувати, він відповість на всі запитання покупця і покаже документи.

Olx За матеріалами:

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