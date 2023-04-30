На що варто звернути увагу, купуючи квартиру на вторинному ринку — Finance.ua

На що варто звернути увагу, купуючи квартиру на вторинному ринку
Перед купівлею житла на вторинному ринку варто побувати у квартирі декілька разів, бажано вдень і ввечері. Також треба звернути увагу на специфіку й інфраструктуру мікрорайону, оглянути стан прибудинкової території, будинку, під’їзду. У самій квартирі ретельно оглядати все: підлоги, стіни, стелі, труби, сантехнічні прилади, лічильники. Важливо також перевірити документи на нерухомість.
Про це пише OLX.
Коли краще оглядати житло
Чимало покупців цей нюанс недооцінюють, проте є суттєва різниця в тому, у який час доби оглядати квартиру. В ідеалі огляд такої нерухомості варто робити які мінімум двічі — зранку і ввечері. Вдень вдасться краще роздивитися зовнішній вигляд нерухомості, легше розпізнати дефекти ремонту чи комунікаційних систем. А також зрозуміти, з яких боків і наскільки інтенсивно помешкання освітлюється сонцем.
Вечірній візит потрібен для того, щоби подивитися, як працює освітлення у квартирі й під’їзді, оцінити рівень вуличного шуму вдень і ввечері, наявність паркувальних місць під будинком, атмосферу в мікрорайоні.
Як візуально оцінити будинок та місцевість?
Правильний вибір квартири на вторинному ринку розпочинається з візуального огляду місцевості й самої будівлі. На цьому етапі звертаємо увагу на такі нюанси.
Розташування
Перевірка нерухомості перед купівлею розпочинається з аналізу специфіки місцевості. Тут варто звертати увагу на:
- безпечність району;
- зручність транспортної розв’язки;
- розвиненість інфраструктури (наявність дитсадка, школи, аптек, медцентрів, магазинів, розважальних закладів, парків тощо);
- якість екології.
Огляд прибудинкової території
На цьому етапі доцільно звернути увагу на такі моменти:
- наявність паркомісць;
- чистота й охайність двору;
- наявність дитячого та/чи спортивного майданчика (для кого це актуально).
Огляд дому та під’їзду
Щоб купівля квартири на вторинному ринку згодом не розчарувала, на етапі ознайомчого огляду важливо прискіпливо оцінити стан усієї будівлі:
- уточнити вік будинку;
- оцінити стан фундаменту і стін на наявність вологи, моху, тріщин чи інших пошкоджень;
- оглянути вікна й покрівлю — вони мають бути не ушкоджені;
- уважно обдивитися стан кутів, швів, балконів на предмет пошкоджень, вологих плям.
Також варто уважно оглянути стан під’їзду — наскільки він чистий, освітлений, сухий, чи зроблено ремонт, чи закриваються двері. Оглядаючи будинок, не забудьте перевірити зовнішній стан, розміри й працездатність ліфта.
Огляд квартири
Під час огляду квартири на вторинному ринку рієлтори радять звертати увагу на такі моменти:
- Особливості зовнішнього оздоблення.
Попри те, потрібна вам квартира з готовим ремонтом чи ви плануєте переробляти її оздоблення, перед купівлею потрібно ретельно оглянути стіни та стелі в помешканні. Їхній стан може вказувати на наявність вологості чи грибка, проблеми з фундаментом чи перекриттям. На стінах і стелях не має бути тріщин, цвілі чи слідів затікання. Шпалери не мають відходити від стін.
Якщо плануєте придбати квартиру на останньому поверсі, доцільно піднятися на горище чи дах і оглянути стан перекриття.
Також зверніть увагу на стан підлоги — які матеріали використані для її оздоблення, наскільки якісно виконана кладка, чи потребує заміни.
- Огляд сантехніки.
Треба оглянути зовнішній вигляд сантехнічних приладів, перевірити їхню працездатність. Перед купівлею квартири переконайтесь, що вода легко вмикається і вимикається в усіх кранах і душі, тиск водоподання достатній, крани не протікають, вода ніде не капає. Далі — впевнитися, що унітаз правильно працює, немає протікань чи запаху каналізації. Під час огляду санвузла звернути увагу на наявність і справність вентиляції. Якщо вона погано працює — не уникнути плісняви у ванній. Якщо у квартирі є бойлер, варто перевірити і його.
Комплексна перевірка квартири перед купівлею передбачає й огляд водяних і каналізаційних труб. Необхідно уважно оглянути їхній стан. Особливу увагу звернути на місця з’єднань і ділянки у важкодоступних місцях, приховані від огляду. Варто поцікавитися, з якого матеріалу виготовлено труби, як давно їх міняли, де розташований каналізаційний вузол, чи була його заміна.
- Наявність лічильників.
Щоб уникнути проблем у майбутньому, звернути увагу на наявність і працездатність лічильників електроенергії, газу, води. Правильне рішення — попросити в продавця помешкання копію останнього рахунку за споживання ресурсів і упевнитися, що показники лічильників відповідають тим, що вказані в рахунках.
А в ідеалі огляд нерухомості варто виконувати з вузькопрофільними спеціалістами — будівельником, сантехніком, електриком.
Які питання ставити під час купівлі квартири?
Під час огляду квартири перед купівлею варто не лише оглядати об’єкт, а й поспілкуватися з продавцем. Правильні запитання дадуть змогу більше дізнатися щодо нерухомості. Зокрема, у продавця варто поцікавитися:
- коли востаннє робився ремонт, які матеріали використовувалися;
- в якому році та з яких матеріалів побудовано будинок, коли востаннє ремонтували фасад, дах;
- коли виконували заміну вікон, дверей, електропроводки, газових і водоканалізаційних труб;
- чи є схеми розміщення проводки, труб;
- з яких матеріалів електропроводка — алюмінієва чи мідна (перша менш довговічна, схильна до перегрівань);
- якщо підлога вкрита плиткою — що це за виробник, якщо ламінатом — який клас;
- який контингент проживає в будинку, які відносини із сусідами, чи бували протікання води від сусідів;
- чи є місце для паркування, гараж;
- якщо продається мебльована квартира, уточнити, що саме залишається, а що господар планує забрати, якщо в помешканні залишається техніка, меблі, уточнити, чи ще діє на неї гарантія.
Важливо перевірити й документи на квартиру: право власності, хто в ній прописаний, чи не перебуває нерухомість у заставі. Якщо продавцеві нічого приховувати, він відповість на всі запитання покупця і покаже документи.
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