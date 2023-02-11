На що ми витрачаємо забагато: як почати економити — Finance.ua

На що ми витрачаємо забагато: як почати економити Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Досить часто нам здається, що, переплативши декілька гривень, ми суттєво не змінимо витрати нашого бюджету, але це далеко не так.

Шкідливі звички та некорисні розваги

Перш за все це стосується курців, які в місяць можуть витрачати в межах 500 гривень, якщо не більше. Тож за рік набігає солідна сума, яку ви просто спалюєте в буквальному сенсі.

В середньому пачка сигарет коштує 60 гривень, тож якщо у вас йде пачка в тиждень — це приблизно 240 гривень. Якщо ж ви палите частіше, наприклад, щодень, то сума за рік може скласти майже 22 тисячі гривень.

Багато хто з курців останніми роками перейшов на електронні гаджети, стіки до яких коштують часом дорожче, ніж пачка сигарет — від 80 гривень.

Якщо ви любите комп’ютерні ігри, то у нас погані новини, адже купуючи лутбокси, так звані контейнери з ігровими цінностями, ризикуєте витратити невиправдано великі кошти. Звичайно, що споживати ліцензійний товар — правильне рішення будь-якої цивілізованої людини, проте до онлайн витрат потрібно підходити так само свідомо, як і в офлайні.

Азартні ігри — також ще одна стаття витрат на яку зовсім непомітно можна спустити чималу суму. Найдоступнішою розвагою у цій сфері є лотерейні білети, які коштують до 20 гривень. Тож в надії на швидкий виграш та, зважаючи на низьку ціну, любителі азартних ігор купують одразу декілька.

Алкоголь та їжа в ресторані

Якщо ви вирішили контролювати свої витрати та почати заощаджувати, то це не означає, що варто відмовлятись від звичного способу життя. Навпаки, варто все ж залишити те, що приносило найбільше задоволення, щоб не відчувати психологічного тиску та пригнічення.

Доставка їжі додому

Так само як і культура кави, останнім часом в Україні швидкими темпами набирають популярності служби доставки їжі. Додаткова ціна за доставку Glovo, Uber Eats, Raketa складає від 40 гривень. Також додамо, що досить часто ціна страви у такому додатку може бути дещо вищою, ніж у закладі чи на сайті.

На чому економити не варто

Разом з тим є ряд категорій на яких би ми не радили економити, адже замість бажаних заощаджень ваші витрати лише зростуть.

Зазвичай техніка коштує не дешево, тож більшість відкладає якийсь час, щоб купити бажану річ, або ж бере її на виплати. Тож коли постає питання, який аксесуар обрати, більшість ласо поглядають у бік чогось дешевшого й вбачають у цьому можливість заощадити, однак це не зовсім хороша ідея.

Річ у тім, що придбавши неоригінальні аксесуари: зарядка, навушники тощо, не лише ризикуєте пошкодити новий пристрій, але й переплатити. Неоригінальні, або ж неякісні технічні аксесуари можуть швидко ламатись, тож фактично ви переплачуєте двічі й цілком могли собі дозволити одразу придбати щось якісне, нехай й за вищою ціною.

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