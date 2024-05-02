На Шацьких озерах туристам будуть видавати перепустки: що треба врахувати туристам — Finance.ua
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На Шацьких озерах туристам будуть видавати перепустки: що треба врахувати туристам

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На Шацьких озерах туристам будуть видавати перепустки: що треба врахувати туристам
На Шацьких озерах туристам будуть видавати перепустки: що треба врахувати туристам
На Шацьких озерах цього літа туристам для відвідування деяких територій потрібно буде оформляти перепустки. Дозволи видаватиме підрозділ прикордонної служби.
До чого готуватися туристам, які вирушатимуть на відпочинок до озер, у коментарі РБК-Україна розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.

Нові правила

Шацькі озера на півночі Волинської області - популярна туристична локація навіть під час війни. Через близькість до кордону з білоруссю у цьому році там запроваджують нові правила. Для перебування у 5-кілометровій смузі поблизу кордону мешканцям і туристам треба буде мати спеціальні перепустки, які видають прикордонники.
«Прикордонники сьогодні хочуть більше контролювати прикордоння з метою безпеки і охорони державного кордону. Є постанова № 1147, яка визначає 5-кілометрову смугу, де передбачений посилений режим контролю», — пояснює Богдан Тимошук.
Він додає, що населені пункти і місця масового відпочинку не відносяться до прикордонної смуги і прикордонники не мають там повноважень на перевірку документів. Тож туристам там перепустки не потрібні.
На початку квітня з’явилася інформація, що власники баз відпочинку будуть зобов’язані передавати списки своїх гостей, але вона не відповідає дійсності, каже секретар селищної ради.
«Така ідея звучала на одній з нарад прикордонників і новина „полетіла“. Цю інформацію вже спростували. Тому що основне завдання прикордонників — охорона кордону, а не перевірка туристів у місцях масового відпочинку. Ще маємо проінформувати відпочивальників і жителів, яка ситуація з прикордонною смугою і що власники баз не будуть подавати ніяких документів своїх гостей», — зауважує увагу він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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