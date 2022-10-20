На ринку праці активізувались шахраї: під кого маскуються і як уберегтися — Finance.ua

На ринку праці активізувались шахраї: під кого маскуються і як уберегтися Вчора 08:35 — Кримінал

Під виглядом звичайної роботи псевдороботодавці залучають кандидатів до участі в сумнівних схемах та виманювання коштів у довірливих громадян та іноземців. Work.ua вже видалив понад 600 вакансій шахраїв та застерігає шукачів.

Шукачі почали частіше скаржитися на вакансії, які вводять в оману та заважають пошуку надійної роботи. Тому у Work.ua вирішили заблокувати нечесних роботодавців і видалити їхні вакансії.

У серпні Work.ua заблокував понад 500 вакансій від «шлюбних агенцій» та стрімінгових майданчиків , у жовтні — близько 100 вакансій криптошахраїв . Хоч ці вакансії й зникли на Work.ua, але вони не зникли з інтернету. Їх все ще можна побачити на інших сайтах з пошуку роботи та в соцмережах. Щоб убезпечити шукачів, ми підготували інструкцію, як розпізнати шахрая.

Здебільшого портрет кандидата, на якого розраховує сумнівний роботодавець, і спосіб заманювання в тенета — схожі у всіх шахраїв, оскільки вони конкурують між собою та змагаються за увагу шукачів. Тож будьте уважні та оминайте вакансії таких компаній:

Шлюбні агенції

Маскуються під перекладацькі компанії. Публікують вакансії «Перекладач», «Оператор ПК», «Оператор чату», «Менеджер листування з клієнтами», «Менеджер по роботі з клієнтами». На своїх сайтах «романтично» називають вакансію «Менеджер зі створення пар». Привертають увагу фразами «Дохід необмежений і залежить від вас», «Заробіток з першого тижня», «З нами ви станете фінансово незалежними», «Працюйте з будь-якого місця без привʼязки до офісу», «Акція! Пройди успішно навчання на цю посаду та отримай 2000 грн».

Пропонують зарплату від 20 000 до 150 000 грн навіть без знання англійської та досвіду. Коли кандидат відгукується, зʼясовується, що робота полягає у витягуванні грошей з іноземців, які хочуть познайомитися з українками.

Стрімінгові сервіси

Публікують вакансії «Блогер, ведуча ефірів/трансляцій, стрімер, модель». Використовують фрази «Дистанційна робота з будь-якого місця із графіком, який ви самі обираєте», «Для талановитих та харизматичних дівчат та хлопців», «Спілкуйся з однодумцями й заробляй на цьому гроші», «Зможеш просувати свою сторінку у соцмережах», «Конкурси для нових стрімерів, на яких ви можете виграти гроші».

Обіцяють зарплату від 30 000 до 100 000 грн без вимог до досвіду чи навичок, окрім харизми та вміння підтримати розмову. При детальному вивченні таких пропозицій виявляється, що один з основних способів заробітку — донати глядачів на знак подяки за контент. Фактично це не є вакансіями, за якими компанії шукають собі людей на роботу в традиційному значенні цього слова.

Криптошахраї

Криптошахраї позиціюють себе як фінансові, аутсорсингові, консалтингові компанії, маркетингові/рекламні агенції. Виглядають як успішні бізнеси, наприклад: «Ми міжнародна консалтингова компанія, яка впевнено працює та лідирує вже понад 8 років на ринку». При спробі знайти щось про цю компанію в інтернеті — ніякої інформації або відгуків немає, ніби такої не існує.

Публікують вакансії «Менеджер по роботі з клієнтами» «Менеджер з продажів», «Retention-менеджер», «Акаунт-менеджер». В умовах вакансії говорять, що потрібно консультувати й продавати послуги лише зацікавленим клієнтам. Опис вакансії може мати помилки та недбале оформлення.

Готові брати на роботу людей від 18 років навіть без досвіду, але з бажанням розвиватись. Зазвичай вимагають знання англійської та європейських мов. Заманюють шукачів за допомогою розіграшів макбуків, айфонів та інших дорогоцінних подарунків тощо. Пропонують високу зарплату від 21 000 до 100 000 грн з прив’язкою до курсу долара.

Криптошахраї пропонують вкласти гроші в біржові інвестиції. Зазвичай у них є бази людей, які, наприклад, колись інвестували в криптовалюту. Далі співробітники криптошахрайських компаній днями й місяцями в телефонних розмовах «промивають мізки» українцям та громадянам інших європейських країн і спонукають їх до вкладу. Якщо грошей у людини для вкладу немає, то «допомагають» оформити на її ім’я мікрозайм. Одурманені можливістю легко збагатитися, люди самі диктують свої дані паспорту і картки. Звичайно, що «горе-інвестор» не отримує жодних виплат і не може повернути свої вкладення назад.

Як не потрапити на шахраїв:

Почитайте відгуки про компанію, знайдіть її сайт.

Нікому не переказуйте гроші.

Нікому не надсилайте паспортні дані та код вашої банківської картки.

Не реєструйтеся на невідомих сервісах і не проходьте верифікацію.

Завжди вмикайте критичне мислення — якщо людина не надає ніякої інформації про компанію, найімовірніше, це шахрай.

Формулювання, що найчастіше свідчать про брехню:

Вкладіть 100 грн і отримайте 500 грн.

Надішліть нам 100 грн, щоб ми вам відправили документи/матеріали.

Отримайте 100 грн за 20 хвилин.

Можна працювати вдома за допомогою мобільного телефону і легко заробляти від 1000 до 8000 гривень на день, зарплата буде виплачена того ж дня.

Оренда акаунтів Facebook та інших соцмереж і відомих сервісів.

Хороший заробіток, пишіть в особисті (без номера телефону і назви організації).

Будь-які ставки, прогнози, лоти.

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Пам’ятайте, що надійні роботодавці не соромляться про себе відкрито говорити й надавати потрібну інформацію, особливо якщо це великі міжнародні компанії. Заробляти великі гроші без досвіду роботи, працюючи лише декілька годин на день, — це ілюзія. Безкоштовний сир буває лише в мишоловці.

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