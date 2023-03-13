На ринку небанківських фінпослуг суттєво скоротилася кількість компаній — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На ринку небанківських фінпослуг суттєво скоротилася кількість компаній

Кредит&Депозит
27
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому зменшилася на 52 — з 1 436 (станом на 31 січня) до 1 384 (станом на 28 лютого).
Кількість банків у лютому не змінилася й становила 67.
До Державного реєстру фінустанов у лютому було включено одного страховика зі спеціальним статусом (це Експортно-кредитне агентство). ЕКА створено для стимулювання експорту товарів та послуг українського походження, агентство здійснюватиме страхування, перестрахування, надаватиме гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту. Єдиним акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів.
Водночас із реєстрів у лютому було виключено 53 учасники ринку небанківських фінпослуг. У тому числі добровільно:
  • 13 фінансових компаній;
  • 1 страховика;
  • 2 ломбарди;
  • 1 кредитну спілку;
  • 1 лізингову компанію;
  • 3 страхових брокери.
А примусово з реєстрів у лютому було виключено:
  • 30 фінансових компаній;
  • 1 ломбард;
  • 1 лізингодавця.
Станом на 28 лютого на небанківському ринку працювали:
  • 701 фінансова компанія (було 744);
  • 176 ломбардів (було 179);
  • 159 кредитних спілок (було 160);
  • 95 лізингових компаній (було 97);
  • 67 колекторських компаній (кількість не змінилася);
  • 58 страхових брокерів (було 61);
  • 12 life-страховиків, які займаються страхуванням життя (кількість не змінилася);
  • 115 страховиків non-life, які займаються іншими видами страхування, крім страхування життя (у січні було 116);
  • 1 страховик зі спеціальним статусом.
На ринку небанківських фінпослуг суттєво скоротилася кількість компаній
Крім того, на ринку працює 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 22 небанківські фінансові групи (було 23).
На платіжному ринку діє 37 платіжних систем (було 38), створених резидентами (враховуючи державні), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).
Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них 3 банки — емітенти електронних грошей (кількість не змінилася). До числа інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, входять 41 комерційний агент (було 40) та 35 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.
Кредит онлайн на картку💰
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.