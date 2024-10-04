На ринку готелів України заплановано реалізацію 45 комплексів до 2026 року — дослідження Сьогодні 05:49 — Нерухомість

На ринку готелів України заплановано реалізацію 45 комплексів до 2026 року — дослідження

На готельному ринку України на 2024−2026 роки заплановано реалізацію 45 нових проєктів готельно-апартаментних комплексів і 108 котеджних містечок готельного типу, йдеться в дослідженні компанії Ribas Hotels Group.

Згідно з ним, у найближчі два роки заявлене поповнення номерного фонду становить для готелів та апартаментів — 6670 номерів, для котеджних містечок — 3097 будинків.

За даними дослідження, на середину 2024 року в Україні функціонує 2017 готелів, водночас від початку повномасштабної війни було знищено або пошкоджено 12 об’єктів.

За кількістю готелів лідирують оператори Optima Hotels (64 готелі), Ribas Hotels Group (21) і Premier Hotels and Resorts (11). Серед іноземних мереж лідерами за масштабом присутності є Accor із дев’ятьма готелями і Radisson із п’ятьма.

Середнє завантаження українських готелів у першій половині 2024 року становило 34−38%, а в окремих регіонах на заході країни (у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях) сягнуло 60−70%.

Згідно з дослідженням, із 2013 року загальна кількість колективних засобів розміщення скорочується в середньому на 175 об’єктів щорічно, переважно за рахунок оздоровчих закладів, санаторіїв, профілакторіїв, пансіонатів із лікуванням, бальнео- та грязьових лікарень, туристичних баз, кемпінгів, баз і пансіонатів відпочинку. Водночас кількість готелів зросла на 9,1%, мотелів — на 10,7%, хостелів — на 28,7%.

За прогнозом аналітиків, після закінчення війни туристичний потік в Україні може зрости до 14,5 млн осіб. Таким чином, нинішній обсяг номерного фонду не зможе відповідати попиту.

За даними Ribas Hotels Group, потенційна потреба в номерному фонді може становити +30−40% від нинішньої кількості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.