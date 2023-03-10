На ремонті Льодового палацу у Києві вивели з бюджету мільйони гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На ремонті Льодового палацу у Києві вивели з бюджету мільйони гривень

Кримінал
34
На ремонті Льодового палацу у Києві вивели з бюджету мільйони гривень
На ремонті Льодового палацу у Києві вивели з бюджету мільйони гривень, Фото: Київська міська прокуратура
Київська міська прокуратура намагається стягнути з недобросовісного підрядника 25,5 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу.
Про це повідомляє пресслужба установи у Facebook.
«Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави через неналежне виконання товариством умов договору підряду, предметом якого є капітальний ремонт будівлі Льодового палацу на вул. Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Як встановила прокуратура, отримавши аванс, будівельна компанія так і не приступила до виконання умов договору.
З огляду на викладене, Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з підрядної організації до державного бюджету суми авансового платежу та штрафних санкцій на загальну суму понад 25,5 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.