На ремонті Льодового палацу у Києві вивели з бюджету мільйони гривень — Finance.ua

На ремонті Льодового палацу у Києві вивели з бюджету мільйони гривень
Київська міська прокуратура намагається стягнути з недобросовісного підрядника 25,5 млн грн за невиконаний ремонт Льодового палацу.
Про це повідомляє пресслужба установи у Facebook.
«Київська міська прокуратура під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави через неналежне виконання товариством умов договору підряду, предметом якого є капітальний ремонт будівлі Льодового палацу на вул. Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці», — сказано в повідомленні.
Як встановила прокуратура, отримавши аванс, будівельна компанія так і не приступила до виконання умов договору.
З огляду на викладене, Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з підрядної організації до державного бюджету суми авансового платежу та штрафних санкцій на загальну суму понад 25,5 млн грн.
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