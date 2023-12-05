На рахунках українців знайшли понад 140 млн грн у рублях: як їх можна обміняти — Finance.ua

На рахунках українців знайшли понад 140 млн грн у рублях: як їх можна обміняти Сьогодні 13:32 — Валюта

На рахунках українців знайшли понад 140 млн грн у рублях: як їх можна обміняти

Нацбанк зафіксував залишки на рахунках українців у російських рублях в розмірі 142,7 млн грн. Але до 31 грудня 2024 року українським банкам дозволено провести для своїх клієнтів — компаній та фізосіб — продаж/обмін наявних у них російських та білоруських рублів у безготівковій формі.

Але це дозволяється робити тільки через ті банки країн-терористок росії та білорусі, які не включені до списків санкцій.

Про це інформує « Мінфін » із посиланням на дані НБУ (Національного банку України).

Кожен клієнт може провести такий обмін лише один раз після подання до банку відповідної заяви. Як зазначається, зростання обсягів торгівлі між Україною та рф визначалося подорожчанням на світових товарних ринках сировини, яка домінувала у структурі двосторонньої торгівлі.

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Крім того, в контексті проросійської позиції тодішнє керівництво України розглядало рф як стратегічного партнера, і де-факто проводило політику зближення з росією, незважаючи на декларативне збереження курсу на євроінтеграцію", йдеться в офіційному роз’ясненні Нацбанку.

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