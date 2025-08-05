На приватизацію виставили унікальний «Інститут титану» та «Енергосталь» — Finance.ua

На приватизацію виставили унікальний «Інститут титану» та «Енергосталь» Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

На приватизацію виставили унікальний «Інститут титану» та «Енергосталь»

Фонд державного майна України оголосив проведення аукціону з продажу державного пакета акцій підприємства «Інститут титану». Початкова вартість лоту складає 99,77 млн гривень, а самі торги заплановано на 12 серпня.

Про це розповідає AgroReview

Особливості роботи «Інституту титану»

«Інститут титану» залишається унікальною для Європи науково-дослідною та проєктною організацією, що спеціалізується на виробництві титану, магнію та інших рідкісноземельних металів.

Серед напрямків діяльності компанії — виконання повного циклу дослідницьких і проєктних робіт з отримання таких елементів, як галій, германій, цирконій, гафній, ванадій, тантал, ніобій. До складу підприємства входить також Запорізький металургійний дослідно-промисловий завод, який виробляє титанові порошки та вироби на їх основі.

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