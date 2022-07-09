На Одещині шахраї виманили у підприємців мільйони «на підтримку ЗСУ» — Finance.ua

На Одещині шахраї виманили у підприємців мільйони «на підтримку ЗСУ» Вчора 12:20 — Кримінал

Правоохоронці Одещини затримали учасників злочинної групи, які організували серед представників бізнесу збір коштів «на потреби ЗСУ», розсилаючи підроблені листи нібито від очільника ОВА.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«У травні деяким підприємцям Одещини почали надходити нібито офіційні листи за підписом начальника обласної військової адміністрації. В них представників бізнесу просили долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. У листі був номер банківського рахунку та контакт одного із посадовців ОВА. Звісно ж, таких листів жодні офіційні особи не надсилали», — повідомив Клименко.

Він зазначив, що встановлено як мінімум 100 фактів переказу коштів на рахунки, вказані в листах. Найменша сума — 10 тисяч грн, найбільша — 100 тисяч грн.

Правоохоронці швидко вийшли на слід учасників злочинної групи, до складу якої входили семеро осіб.

«Організував їх та розробив схему громадянин, який знаходиться на території так званої „лнр“. Звідти він телефоном курував співорганізаторів», — уточнив Клименко.

Поліція Одещини затримала чотирьох підозрюваних — мешканців Дніпропетровщини, серед яких і 22-річна співорганізаторка злочинної групи. Інші учасники найближчим часом теж отримають підозри за шахрайство.

Слідство активно працює, тож кількість потерпілих значно збільшиться, а загальна сума збитків визначатиметься мільйонами, підсумував Клименко.

Укрінформ За матеріалами:

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